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قوة مشتركة تضبط “وكراً” لتهريب النفط في صلاح الدين

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، يوم الجمعة، ضبط وكر يستخدم لتهريب النفط في مداهمة نفذتها قوة أمنية مشتركة، في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان إنه “حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، نفذت قوة مشتركة مكونة من مركز شرطة نفط صلاح الدين والفوج الخامس ومفرزة أمن الافراد والاستخبارات واجب مداهمة لوكر يستخدم في تهريب النفط ومشتقاته وتدويره بصورة غير رسمية في قضاء الشرقاط”.

وأضافت المديرية أن “العملية أسفرت عن ضبط خمسة خزانات حديدية وبراميل حديدية محملة بمنتج نفطي وعدد من مضخات روبن التي تستخدم في تدوير المنتج”، لافتة الى “ضبط الخزانات والمواد وفتح تحقيق مفصل للوصول إلى أصحاب الوكر وملاحقتهم قضائياً”.

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