بسم الله الرحمن الرحيم

لا علمانية بالعراق الا (بفصل المكون العربي الشيعي..عن..المكون السني.. باقليمين فدراليين)

احد شروط الوصول للعلمانية الليبرالية بالعراق هو ليس بفصل الدين عن الدولة فهذا مستحيل بكيان سياسي مركزي بمكونات مذهبية وقومية متصارعة ومتنافرة.. بل يجب تنظيم (فصل) المكونات الكبرى بالعراق باقاليم فدرالية.. فالاسلاميين سر بقاءهم بالحكم رغم فقدان شعبيتهم ا بشكل كبير ليس فكرة قيام دولة اسلامية.. او لتأييد شعبي لهم.. .. ولكن سر بقاءهم هو لخوف المكونات بالعراق من بعضها البعض.. فعامل الخوف الطائفي وراء سر بقاءهم.. فخوف المكونات من شرور بعضها البعض.. وعدم اطمئنانها على نفسها داخل منطقة اكثريتها.. يبقي عوامل بقاء الاسلاميين بالسلطة وبجزء من الشارع لكل مكون .. وهنا يطرح سؤال:

كيف تنتفي الحاجة للاسلاميين .. بعد ان فقدوا اوراقهم الا ورقة واحدة (خوف المكونات)؟

الجواب واضح/ هو باقاليم الاقاليم الفدرالية الثلاث.. وخاصة اقليم وسط جنوب.. ذي الاكثرية العربية الشيعية.. و اقليم الغربية ذي الاكثرية السنية.. اضافة للاقاليم الموجود اقليم كوردستان..

فالدعوة لقيام اقاليم فدرالية ثلاث ومنها اقليم للعرب الشيعة.. ليس دعوة طائفية ولا متناقضة

فقد يرفض البعض دعوات ما نطرحه من رؤى.. او يعتبرها متناقضة وغريبة.. بدعوى انها:

1. (طروحات طائفية انفصالية تدعو لتقسيم العراق الى اقاليم)؟ فهل الفدرالية تقسيم ام تنظيم لادارة الدولة؟ اليس عشرات الدول بالعالم فدرالية.. واقوى دول بالعالم فدرالية ومنها قوى عظمى كامريكا وروسيا.. فالعلة بالعراق انه حكم مركزيا قبل 2003 وحكم مشوها بعد 2003.. فكان المفروض ان يحكم العراق رئاسيا فدراليا.. فلا يتمتع فقط الاكراد باقليم فدرالي وتحرم المكونات الكبرى من ذلك وهذا ما ادى لخلل بتوزيع الثروة والعمران والنهوض…. .. وكذلك الخلل انه طرحت المحاصصة بين كتل واحزاب سياسية تركب موجة المكونات المذهبية والقومية.. حتى تعرقل قيام المشاركة بين المكونات باقاليم فدرالية ثلاث.. ففضلت الاحزاب الفاسدة ان تكون هي ممثلة عن المكونات .. وليس الاقاليم تكون هي الممثلة.. لذلك نجد الاكراد نهضوا لان لديهم اقليم.. فيحين فشل وسط وجنوب وفشلت الغربية لانها حرمت من اقاليم . .ورهنت باحزاب ومليشيات وتنظيمات وزعامات فاشلة فاسدة ..عميلة..

2. (يدعي كونه علماني ولكن في نفس الوقت يدعو الى إقامة دولة للشيعة العرب في الوسط والجنوب و هذه مفارقة كبيرة لشخص يدعي العلمانية!)؟ نرد على هذا الادعاء فنقول.. اليس معظم دول العالم تاسيسها ديني بل ومذهبي ايضا.. وتدار علمانيا.. اليس الدول (الناطقة بالعربية والاسلامية) بدساتيرها معظمها تضع (دين الدولة الرسمي الاسلام)؟ ثانيا نحن ندعو لقيام اقليم للعرب الشيعة من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.. وليس دولة في الوقت الحاضر.. الا ان اقتضت الضرورة.. ثانيا.. اليس اسرائيل دولة علمانية ولكن نزعتها المؤسسة لها دينية..

3. يدعون ( إن إقامة دولة شيعية يعني أن هذه الدولة ستكون دينية حتماً فالشيعة طائفة دينية وليس قومية، أو مجموعة سكانية تعيش في بقعة ذات حدود طبيعية، وإنما هم منتشرون في كل مكان، وأي دولة (شيعية) هي دولة دينية بالضرورة ولابد أن يقودها رجال دين).. نرد على ذلك.. اولا: روسيا دولة علمانية ولكن نزعتها مسيحية ارذوذكسية وترعى مرجعية المسيحيين الارذوذكس بالعالم.. وبريطانيا ملكتها هي زعيمة المسيحية البروتستانية بالعالم.. وهي دولة علمانية.. ثانيا ليس بالضرورة دولة ذات اكثرية عربية شيعية ستكون دينية.. والدليل العراق مركزي بمكونات مذهبية متصارعة.. يركبها (الاسلاميين الطائفيين) اليس كذلك؟ ثم البوسنة والهرسك دافع شعبها من المسلمين السنة عن انفسهم بقيادة علمانية وليس دينية اساسا.. ثالثا اذربيجان دولة ذات اكثرية شيعية اذارية وتحكم علمانيا..

4. يقول احدهم ..(بينما هذا الشخص ومن خلال مقالاته العديدة لا يؤمن بالدولة الدينية، بل يريد ابتعادا كليا عن إيران وإقامة (جدار مكهرب) بينها وبين العراق. فكيف التوفيق بين الأمرين؟ دولة شيعية غير دينية، وفي نفس الوقت عربية، لكنها تقيم جدار مكهرب مع سوريا وباقي الدول العربية المحيطة بالعراق! مثل هذا المنطق لا يتفق مع هذا العصر الذي تتجه فيه دول العالم إلى التعاون والتكامل)؟ نرد على تلك الاتهامات:

اولا هل تقصد تريدون تكامل مع دول تريد تمتص خيرات العراق كمصر والاردن الذين يريدون مد انبوب نفط عراقي الى مصر ثم يعاد مصنع للعراق.. فلماذا لا يكرر العراق نفطه؟ ولماذا نهدر نفط العراق باسعار مخفضة وبدون مقابل على كل من هب ودب؟ هل تريدون جعل العراق سوق لملايين الاجانب من المصريين السنة حتى تلعبون بتركيبة العراق الديمغرافية ضد الاكثرية العربية الشيعية.. هل تريدون استبدال جار السوء ايران بجيران الشؤوم المحيط العربي السني الاقليمي وعلى راسهم مصر والاردن لجعل العراق سوق لبضائع تلك الدول الرديئة بالعالم لاستمرار العراق مهمل صناعيا وزراعيا وخدميا وبمجال الطاقة والصحة والتعليم وغيرها..

ثانيا: نحن نريد دولة علمانية بالعراق.. واقليم وسط وجنوب ذي الاكثرية العربية الشيعية.. يطمئن هذا المكون من شرور المكونات الاخرى.. فبالتالي تنتفي الحاجة للاسلاميين والعمائم المسمومة.. ونتقل لمرحلة اخرى.. بان اخواننا العرب الشيعة بالاحواز يطالبون بالانضمام للاقليم العربي الشيعي بوسط وجنوب العراق.. وخاصة نحن ندعو لجعل جزء من مدينة النجف حول مرقد الامام علي دولة كالفتكيان لترعى شؤون الشيعة بالعالم و تفك وصايتها السياسية والمالية على العراق وشيعته..

ثالثا:.. لم يطالب احد بدولة شيعية.. بل اقليم لحماية الاكثرية العربية الشيعية عبر اقليم وسط وجنوب.. من شرور العراق الواحد..

5. يقول احدهم (يدعو سجاد تقي كاظم كذلك الى أن يبتعد العراق عن جيرانه العرب، وفي نفس الوقت يصف أهل الجنوب والوسط بأنهم (شيعة عرب)، فلما إذن يريدهم أن يبتعدوا عن باقي العرب؟ ثم ما هو فرق الشيعي العربي عن السني العربي وعن المسيحي العربي؟ إن كان علمانيا حقاً كما يدعي، فلماذا يفرِّق بين الناس على أساس الدين والمذهب؟).. نجيبهم اولا نحن عرب شيعة.. عروبتنا ليست سنية.. وتشيعنا ليس فارسيا.. فنحن مرفوضون عربيا لاننا شيعة بوقت اغلبية الاجانب من العرب الغير عراقيين هم من اهل السنة وكذلك.. نحن مرفوضين كعرب شيعة فارسيا لاننا عرب.. فعليه لا حل الا اقليم لنا كعرب شيعة حالنا حال اوخواننا الاذرايين الشيعة بجمهورية اذربيجان فهي دولة (اذارية شيعية) باكثريتها تحكم علمانيا…

6. اما دعوتنا (لاقليم عربي شيعي يمتد من البحرين لسامراء مع الاحواز والنخيب وديالى) فهذه دعوة للتنبيه.. بان العرب السنة لديهم (20 دولة عربية سنية) والشيعة العجم دولتين (ايران واذربيجان).. والاتراك لديهم عدة دول باسيا الوسطى اضافة لتركيا.. فلماذا تحرم الامم الثلاث (العرب الشيعة والفلسطينيين والاكراد) من حقهم بدول بمنطقة اكثريتهم.. علما ارضنا كعرب شيعة ممزقة بين ثلاث دول صنعها الاستعمار بخرائط سياييكس بيكو.. (ايران والسعودية والعراق).. وتلك الدول تختلف بكل شيء ولكن تتفق بكبت العرب الشيعة ومنع بروزهم..

7. يدعون جاهلين ان (الغالبية العظمى من الشعب العراقي تسعى إلى الحرية والديمقراطية وإقامة دولة عصرية. لقد قدم العراقيون تضحيات كبيرة في سبيل ذلك وانتفاضة تشرين هي خير دليل على أن الشعب العراقي يريد حكومة عصرية ويريد حريات ويريد ديمقراطية حقيقية، ويريد اقتصاد حديث وحكومة منتخبة ومسؤولة، تفعِّل القوانين ولا تميز بين المواطنين على أسس الدين والعرق والطائفة والطبقة والمنطقة).. نرد على تلك الاوهام:

– اولا: تشرين حصرا بوسط وجنوب ذي الاكثرية العربية الشيعية.. ولم تخرج مظاهرات باقليم كوردستان ولا المثلث العربي السني بالغربية.. واتحدى من يقول عكس ذلك..

– ثانيا: مطالب العرب الشيعة تختلف عن مطالب السنة بالاعتصامات.. وتختلف ايضا عن مطالب الاكراد ..

– ثالثا: من قال لك ان العراقيين عموما يريدون ديمقراطية ودولة عصرية وحريات واقتصاد وحكومة منتخبة ومسؤولة كاولويات لهم؟ اعلم ان العراقيين كفروا بالديمقراطية التي قاطعوها باغلبهم.. بالانتخابات.. واعلم ان الاكراد اولياتهم قيادة دولة كوردية مستقلة عن العراق.. والعرب السنة اولوياتهم الغاء وجود الدولة العراقية والحاقه بمصر تحت بدعة الوحدة العربية والجمهورية العربية المتحدة.. او مع سوريا او الاردن.. المهم لديهم الغاء العراق كدولة ومن الامم المتحدة لان عقدة الاقلية تحركهم للانضمام لدول اجنبية على اسس قومية لجعل الشيعة اقلية.. واما الاسلاميين السنة يريدون قيام دولة الخلافة التي تميع الحدود.. و اما الاسلاميين المحسوبين شيعيا يريدون دولة ولاية تلغي وجود العراق و الحاقه بايران.. وجعل العراقيين وشيعتهم قطيع تابعين لعمائم بالنجف اصولها اجنبية ايرانية على لبنانية على افغانية.. الخ.

مختصر القول:

اولا: الاجابة بسيطة.. لاني اؤمن لا يمكن ان نصل لدولة علمانية.. الا ان نجعل المكونات المذهبية والقومية كلا منها يطمئن في منطقة اكثريته ولا يشعر بالخوف من المكونات الاخرى..ثانيا: اسرائيل دولة علمانية.. ولكنها بروح يهودية.. وتستوعب الفلسطينيين باكثر من مليون فلسطيني (حملة جنسية اسرائيلية)..ثالثا: سويسرا ارقى دولة بالعالم وهي قائمة على فدراليات ثلاث قومية..رابعا: البوسنة والهرسك يقودها علمانيين مسلمين سنة.. ودافعوا عن دينهم وخصوصيتهم المذهبية.. بقيادة غير دينية..ما سبق بعض من فيض..

…………….

واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط