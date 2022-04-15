ما هذا الحَشْو يا علي التميمي؟ 3/3

محمد مندلاوي

يقول علي التميمي: يقول مندولاي (هل العراق كيان اسلامي حتى يتدخل مرجع ديني في كل صغيرة وكبيرة ويكون قول الفصل فيه !) لعن الله كل كذاب اشر, صغيرة وكبيرة تدخل فيها لمرجع الاعلى دام ئله الوارف, وكان له القول الفصل.؟! المرجع الاعلى يوجه النصائح والمشورة ويقول مندولاي لماذا لايحرم المرجع الذين احتلوا بيوت الاكراد بكركوك). كل شيعي يعرف ان كل مراجعنا العظام يوجبون الصلاة بمكان غير مغتصب وان تكون ملابس الصلاة طاهرة وغير مغصوبة وموجودة هذه الشروط برسائلهم العملية, ثم لماذا لا يشتكي الاكراد اذا كانو يملكون سندا باسمهم بالمحاكم العراقية؟ يامندلاوي ان اكثرية الشعب العراقي مسلمة وديمقراطية الغرب تعني حكم الاكثرية وتوجد مادة بالدستور تمنع تشريع اي قانون يخالف الشريعة.

توضيحنا على ما زعم علي: أولاً: أنا مندلاوي وليست مندولاي يا ..!!. ثم دام ظله الوارف وليس ئله الوارف؟. ما هو نصائح المرجع أوامر يا علي. لكن السيد السيستاني ولا غيره من مراجع الشيعة لم يحرموا صلام وصوم هؤلاء الأشياع في دور وأراضي التي اغتصبوها من الكورد بدعم مباشر من المجرم صدام حسين وبعد عام 2003 من السلطة الشيعية الحاكمة في بغداد. يا هذا، يظهر إنك لا تشاهد قنوات التلفزة وإلا شاهدت كيف أن الأعراب استولوا على أراضي ودور الكورد دون وجه حق وذلك بمساعدة الجيش العراقي المجرم، لو تتابع لشاهدت كيف أن الكورد برزوا الطابو الإسود (تاپوی ڕەش) أمام عدسات الكاميرات، وطابو الإسود هذا يعني الطابو العثماني، أي أن هذا الكورد يملك هذا الأرض أباً عن جد. لقد ذهبوا إلى السلطات العسكرية والقضائية لكن لا أحد يستمع إليهم. نعم أن الأكثرية في العراق مسلمين لكن ليسوا إسلاميين؟. بلا شك الديمقراطية تعني حكم الأكثرية، لكن العراق كيان اتحادي (فيدرالي) يجب أن تؤسس مؤسسات اتحادية كاملة من ثم تحكم الأكثرية حتى لا تظلم الأقل عدداً، وذلك من خلال الغرفة الثانية في البرلمان العراقي إلا وهو مجلس الاتحاد الذي يجب أن يضم مناصفة بين العرب والكورد حتى لا تتسيد الأكثرية على الأقل عددا. وفيما يتعلق بالدستور الاتحادي العراقي الذي تتشدق بإحدى مواده دون أن تعرف ما جاءت بعدها هي كل التالي: مادة 2- أولاً: الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع – لاحظ لم يقل المصدر الأساس للتشريع- ويستمر المادة: أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. هل عرفت الآن حقيقة هذه المادة؟. تقول المادة في الفقرة ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور. المادة الثالثة تقول: العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب.. . والمادة الرابعة تقول: أولا: اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان

للعراق .. . المادة 117- أولاً:يقر هذا الدستور، عند نفاذه، إقليم كردستان وسلطاته القائمة، إقليماً اتحادياً. هناك عدة مواد دستورية أخرى تذكر الإقليم الكوردستاني دون لاحقة العراق؟.

يقول علي التميمي: يقول مندلاوي ( انك لاتجيد لغتك الام بشكل سليم وصحيح, انا شخص كردي ممكن اخطأ باللغة العربية التي لا استسيغها لا بل حتما اخطأ فيها لانها ليست لغتي الام انها لغة فرضت علي وعلى الشعب الكردي بالقوة من الاجتلال العراقي لجنوب كردستان, الم تلاحظ حين تكتب حرف بدون همزة لايعرف القارئ هل هو ان يفتح الحمزة او يكسرها ام ان المشدد .

قلت لكم لم اطبع كلمة من مقالاتي ولدي اكثر من مئة مقالة لم تطبع ابحث عمن يطبعها لي خدمة لشعبي العراقي المظلوم جزى الله خيرا الاخ ابا امير مهنا طبع لي كثيرا من المقالات وكذلك الاخ ابراهيم الخزعلي وابن شقيقتي , ساذكر لك انني مازلت احفظ عشرات الابيات من الفية ابن مالك .

حين درسنا النحو وهمز ان افتح السد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسر

فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث ان اليميم مكملة

ساذكر بعضا من اخطائك: ( ان العراق ملكا للكرد) والصحيح ( ان العراق ملك للكرد) خبر ان كتبت كلمة مئة (مائة) فالالف لاتكتب مطلقا, لان المسلمين الاوائل عندما لم تكن حروف القران منقوطة كتبوا (مئه) بالالف للتفريق بينها وبين كلمة فئة ( كم من فئة قليلة ..) وبعد اكتشاف التنقيط يجب كتابتمها (مئة) ويقول (بعد رده وجدته بانه مرتقي منبرا وحسينية) الصحيح (مرتق) بحذف الياء ووضع كسرتين تحت القاف, ومامعنى مرتق حسينية ؟ هل الحسينية ترتقى؟ ام المنبر ؟ ايها الذكي جدا .. كما استعمل مندلاوي صيغة الجمع للمثنى حيث قال( انتم كنتم تحاربون البعث طمعا بكرسي الحكم) يقصد انا والمرحوم البطل عبد الصمد الفيلي والصحيح (انتما كنتما تحاربان البعث طمعا..)

توضيحنا على ما زعم علي التميمي: أولاً: أنا أستخدم المستوجبات اللغوية كاملة دون نقصان، يا ترى لماذا تنقلها برسوم خاطئة كما تدون الكلمات الخاطئة!!. يا علي الاحتلال وليس الاجتلال؟. ثم، كتابتها وليس كتابتمها؟. ما هذه كلمة اليميم التي دونتها!!. ثم، الهمزة وليس الحمزة؟. أنت تذكرني بالإسلامي الذي ذهب إلى محل النظارات وعند فحص نظره بكتابة توضع على الجدار ومكتوب عليها حرية، حرية، حرية إلخ الإسلامية قرأها حورية، حورية، حورية، لأنه مترسخ في رأسه الحورية التي يشتاق إلى لقائها تحت ورف شجر الجنة لكي ينكحها ليل نهار. وأنت في رأسك يعشعش اسم حمزة الذي قتله الوحشي بتحريض من هند بنت عتبة التي عرفت بآكلة الأكباد. عن ماذا تنتقد لغتي العربية أنا سبق وقلت لك أنا كوردي إذا وجدت شيء خلاف اللغة فهذا عربي والطبع كوردي. يا هذا لا تقول أي كلام، حرف أن ناسخ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، خلافه كان وأخواتها يرفع المبتدأ وينصب الخبر. وكلمة مائة هي الصحيحة تكتب مائة وتلفظ مئة، ودليلنا من القرآن الذي تستشهد به، يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله سميع عليم. راجع لغتك يا فتى. يا هذا، أنا قلت: وجدته كأنه مرتقي منبراً في حسينية، لم أقل كما تزعم وتدلس أنت: مرتقي منبراً وحسينية. لا تكذب، لا تحور الكلم. أنا قلت أنتم أي أنت وعبد صمد ومعكما الأشياع. لا يا هذا لا تتذرع بأن فلان وفلان يكتبوا لك، إذا ليس لديك الوقت الكافي للكتابة لا تكتب لأن مهما قلت وتذرعت أنت المسئول الأول والأخير عن ما تذيله باسمك.

يقول علي التميمي: ايها المفتري الله يعلم خائنة الاعين وماتخفي الصدور, لو كنا نقاتل طمعا بالكرسي لسارعنا الى الى الذهاب مع المحتل او مع احد الاحزاب ولتسلمنا المناصب, او على الاقل لحصلنا على حقنا في التقاعد حرموني من التقاعد بحجة ان خدمتي كمدرس سبع سنين ولم يحتسبوا خدمتي بالمغرب والجزائر لتسع سنين, ولحد اليوم لم يحصل اولادي على الجنسية وكذلك بنات المرحوم عبد الصمد, الذي دفن باوتاوة ولم يترك مالا ولاعقارا على انه اصيب برجله بكردستان وكان متمنيا لاحد الحزبين, ثم ترك الحزب بعد ان رأى القائدين الكرديين بعد وقف الحرب عام 1988 عادا وصافحا صدام المجرم

, كما انك اما لم تفهم قصدي او تعمدت التحريف , قلت ان اثنين من ابناء شقيقة زوجتي استشهدا مع ابيهما على ثرى كردستان قبيل وقف حرب صدام.( لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون).

توضيحي: أولاً: أوتاوا (Ottawa) وليست اوتاوة؟. هل أني قلت شيئاً عن الله حتى تقول يا مفتري؟!. حقاً إنك دجال ومهرج. ممكن جداً إنك حاولت لم يقبلوك، لم يعيروا لك أي اهتمام، لأن الشراذم والانتهازية كثيرة لا تعد ولا تحصى. تقول إنك مدرس؟ لو هذا صحيح بلا شك أنت سبب الصدمة الحضارية في كل من العراق والمغرب والجزائر. كل هذه الصداقة إلى الآن لا تعرف إلى أي حزب كان منتمياً!!. ثم ماذا إذا صافحا المجرم صدام؟ المفاوضات تكون بين الأعداء. بلا شك كانوا من التنظيمات الشيعية التي سمحت لهم الأحزاب الكوردية أن تستقر قواتهم في كوردستان لمحاربة جيش المجرم صدام حسين.

كلمة أقولها في نهاية توضيحي هذا: حقيقة أنت يا علي التميمي لا تستحق الرد، ليس لشيء، فقط لركاكة أسلوبك في الكتابة وعدم إجادتك للغتك العربية وتدني ثقافتك العقدية وغيرها. لكني رديت عليك لأني لن أقبل أن يمسني أحد بسوء ولا أتصدى له وأضعه في المكان الذي يناسبه. هذا ونقول لك اقرأ أكثر مما تكتب، أو استمر في عملك كسائق تكسي كما قلت في إحدى المرات.

05 04 2022

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