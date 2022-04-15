مسؤول أميركي للحرة: بايدن قد يوفد مبعوثا رفيع المستوى لأوكرانيا

قال مسؤول أميركي إن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن قد يقرر إرسال مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية إلى أوكرانيا لدعم جهود مواجهة الغزو الروسي.

وأوضح المسؤول في تصريحات لقناة الحرة، الخميس، أن من بين الشخصيات التي قد يرسلها بايدن إلى أوكرانيا، وزراء الخارجية أو الدفاع أو الخزانة أو مستشار الأمن القومي.

وأضاف المسؤول أن قرار إرسال مبعوث رفيع المستوى لأوكرانيا “إن اتخذ” يظهر مدى تصميم الإدارة الأميركية والتزامها بمساعدة أوكرانيا في وجه الغزو الروسي.

وأوضح أن اختيار المبعوث يعود للرئيس الأميركي وأن ذلك يتوقف على طبيعة المهمة التي سيقوم بها.

وتقدم الولايات المتحدة دعما واسعا لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي الذي بدء في 24 فبراير الماضي.

وأعلن بايدن، الأربعاء، تقديم مساعدات عسكرية ضخمة تتضمن معدات ثقيلة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.

وتشمل هذه الحزمة “معدات فعالة جدا قمنا بتسليمها” إلى أوكرانيا على ما قال بايدن بالإضافة إلى “قدرات جديدة” تتضمن خصوصا “أنظمة مدفعية” و”آليات نقل مدرعة”.

وأعطى بايدن كذلك موافقته على إرسال مروحيات إضافية على ما أكد البيت الأبيض.

وكانت القيمة الإجمالية لهذه المساعدة العسكرية قبل إعلان الأربعاء، 2.4 مليار دولار.