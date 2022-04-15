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مسرور بارزاني يبحث مع أردوغان توطيد العلاقات الثنائية

بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الجمعة، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول سبل توطيد العلاقات الثنائية الوضع السياسي في العراق.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الإقليم؛ أنه جرى في الاجتماع، التباحث حول الوضع في العراق والمنطقة، إلى جانب مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا. وتم التأكيد على توسيع آفاق التعاون من أجل أمن المنطقة واستقرارها.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية في المجالات كافة، ولا سيما في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، وذلك على أساس المصلحة المشتركة، وفقا للبيان.

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