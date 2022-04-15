منطقة كوردستانية تشكو نقصاً حاداً بالأدوية منذ 6 أشهر وتغلق مراكز طبية إثرها

أعلنت مديرية صحة كرميان، يوم الجمعة، عدم تلقيها أي شحنات للأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية منذ 6 أشهر بسبب المشاكل المالية في إقليم كوردستان، فيما لفتت إلى اغلاق اقسام أقسام طبية بسبب نقص الادوية والمستلزمات الطبية، حذرت من تداعيات هذا الوضع على الواقع الصحي.

وقال مدير الدائرة سيروان محمد جمال ان “كرميان لم تتلقَ أي شحنات ادوية جديدة او مستلزمات طبية ومختبرية منذ تشرين الثاني من العام الماضي ونواجه مشاكل كبيرة بسبب نقص كميات الادوية والمستلزمات الطبية بشكل كبير وخطير”.

وبيّن ان “مشكلة الادوية والمستلزمات الطبية عامة في محافظات الإقليم، وتعود لأسباب مالية منذ أشهر عدة”، محذراً من “تداعيات مشاكل الادوية وتبعاتها على الواقع الصحي”.

وأشار جمال الى “مشاكل متفاقمة خلفها نقص الادوية وخاصة الامراض المزمنة ما دفع الكثير من المواطنين الى شراء الادوية من الأسواق التجارية رغم تكاليفها الباهظة”.

وكشف جمال عن “إغلاق اقسام طبية وعلاجية كثيرة في مناطق كرميان بسبب نقص الادوية والمستلزمات الطبية الأخرى”.

وأفادت مصادر من صحة منطقة كرميان في وقت سابق بقرب نفاد الأدوية في مستشفيات إدارة المنطقة خلال الفترة المقبلة بسبب توقف وصول الدواء إلى مخازن المديرية العامة لصحة كرميان.

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