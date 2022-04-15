وزارة النفط العراقية: أزمة الوقود «المفتعلة» انتهت

أعلنت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الخميس، انتهاء أزمة الوقود «المفتعلة»، متعهدة بملاحقة أصحاب المحطات الأهلية المخالفة.

وأكدت الوزارة في بيان «القضاء على أزمة الوقود المفتعلة»، مبينة أنها «تتابع الشكاوى والإجراءات القانونية في المحاكم المختصة، والمتخذة بحق إدارات وأصحاب المحطات الأهلية المشيدة المخالفة للتعليمات».

وأدانت الوزارة «التصرفات غير المسؤولة لبعض أصحاب المحطات الأهلية المخالفة، والتي تسببت في خلق حالة إرباك للمواطنين ولأجهزة الوزارة والدولة، والإضرار بالاقتصاد الوطني».

وأشادت وزارة النفط بـ «المواطنين ووسائل الإعلام الوطنية والعاملين في القطاع النفطي، وبأصحاب المحطات الأهلية التي التزمت بتعليمات الوزارة، وبجميع الأصوات الشريفة التي وقفت مع الوزارة في تصديها للفساد والفاسدين».

وأبدت الوزارة استغرابها من «بعض الأصوات النشاز المدافعة عن الفاسدين والمهربين من أصحاب المحطات الأهلية، وتعدّهم شركاء لهذه الثلة الفاسدة»، متعهدة بـ «المضي قدماً في تصديها للمسؤولية الوطنية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين».

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