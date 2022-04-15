ويندوز 11 يحصل على تطبيقات جديدة

كاليفورنيا: وكالات

أصدرت مايكروسوفت نسخة جديدة لمستخدمي برنامج ويندوز إنسايدر، وبالرغم من أنها لا تتضمن أي ميزات جديدة، إلا أنها تقدم تطبيقين جديدين يكونان قريبين من التجربة الافتراضية في ويندوز 11. ويسمى أحدها Clipchamp، وهو تطبيق في المتصفح لتحرير مقاطع الفيديو حصلت عليه مايكروسوفت في العام الماضي. وقالت في ذلك الوقت إنها تتطلع إلى دمج التطبيق في مجموعة Microsoft 365، وإنها كانت تستكشف فكرة دمجه في ويندوز. ولا يعتبر Clipchamp قويًا مثل Adobe Premiere أو DaVinci Resolve. ولكن بالنسبة لمعظم مستخدمي ويندوز من المحتمل أن يكون ذلك ميزة. وذلك لأنه لن يربكهم بالميزات التي لا يحتاجون إليها أو حتى يعرفوا كيفية استخدامها.

وبدلاً من ذلك، يقدم Clipchamp مجموعة من القوالب جنبًا إلى جنب مع مكتبة من الوسائط والفلاتر والأنماط وتأثيرات الانتقال لمساعدة المستخدمين في إنشاء مقاطع فيديو بصوت متعدد المسارات بسهولة نسبية.

ومن المفترض أن يحصل نظام التشغيل ويندوز 11 قريبًا على خليفة تطبيق Windows Movie Maker، وذلك بفضل رغبة شركة مايكروسوفت في شراء شركات التطبيقات.

ويسمى التطبيق الثاني الذي تجلبه الشركة إلى ويندوز 11 هو Microsoft Family Safety. ويوفر أدوات الرقابة الأبوية لجميع حسابات مايكروسوفت التي تستخدمها أسرتك في مكان واحد.

ويعتبر هذا مشابها لتطبيقات Microsoft Family Safety الحالية لنظامي التشغيل أندرويد و iOS.

وتقول مايكروسوفت إنها تبدأ باختبار تحديث لتجربة البحث في نظام التشغيل ويندوز 11. وتسلط هذه التجربة الضوء على اللحظات المثيرة للاهتمام في الوقت المناسب.

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