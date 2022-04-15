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يبقى يرن وما يصير خشالة!!

يبقى يرن وما يصير خشالة!!

يرن: له صوت وقيمة وجاه

وما: لن

يصير: يصبح

خشالة: ذليل

الذين قالوا للشيخة حكيمة “كان يرن وصار خشالة” , أخذوا يتسابقون على الذهب الذي نثرته بين أقدامها!!

والقصة معروفة حصلت بعد سقوط دولة عربستان وحكم المرداويين فيها.

وهي تشير إلى سلوك التشفي (التشفي من الأعداء: الشعور بالسرور نكاية منهم , كأنه يأخذ ثأره منهم)

وأقساه أن تبتلى الأوطان والشعوب بحكومات تتشفى منها , لأنها ستذيقها أمّر الأمرار نكاية بها , وتحسب أنها تثأر لنفسها منها.

وبموجب ذلك , ينقسم المجتمع إلى ذئاب مذؤوبة تستحوذ على كل شيئ , وقطعان محرومة من كل شيئ , وتمضي مسيرة التشفي والإنتقام بإحتدامية مسعورة , لا تبقي ولا تذر.

فتفقد البلاد عزتها وكرامتها وسيادتها , والدولة هيبتها وقدرتها على فرض النظام والقانون , وتنتشر فيها الذئاب الضالة , والمجاميع المتأهبة لسفك الدماء , وإستحضار أسباب البلاء.

وهذه الذئاب ومَن يرافقها من الكلاب , تتنعم بالعطاءات التي يرجمها بها المتشفون القابعون في صوامع تحميها قوات الطامعين , وهناك أعداد من الضباع تعتاس على الخشالة والفتات , فتلتهم الجثامين التي أردتها الذئاب والكلاب معا.

ورغم ضراوة الذئاب , وحماسة الكلاب , فلن يدوم لها المقام , لأن الظلم ينقلب على أهله ويأخذهم إلى سقر , ويحرر البلاد والعباد , كما حصل لقوم ثمود وعاد , وتلك سنة الحياة , ونواميس الدوران , وحتم الأفلاك بكونها السرمد.

والوطن الذي دامت له “رنة” , لن يخفت صوته , ويغيب دوره , ويغادره أهله , بل سيشرق من جديد , ويشعشع في آفاق الزمن المجيد.

وسيبقى ” يرن وما يصير خشالة”!!

وأنهم هم الخشالة , وفي ظلماتها يعمهون!!!

د-صادق السامرائي

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