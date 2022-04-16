ارتفاع طفيف بأسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم السبت، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق ، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلتا في بغداد على 147800 دينار عراقي .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 147750 دينارا مقابل 100 دولار امريكي .

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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