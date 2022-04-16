استقرار أسعار الذهب في الأسواق العراقية

استقرت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية، اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق ، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 405 الاف دينار، وسعر شراء 401 الف، وهي نفس الاسعار التي سجلت يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقراراً أيضاً عند 365 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 361 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 الاف دينار و415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و 375 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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