الاضرحة والقبور في الديانات المختلفة

الدكتور فاضل حسن شريف

كثير من الانبياء عليهم السلام توجد لهم مقابر واضرحة ومزارات فآدم عليه السلام قيل دفن في الهند او مكة او النجف مع الامام علي عليه السلام او بيت المقدس، ونوح عليه السلام في النجف مع الامام علي عليه السلام او المسجد الحرام، هود عليه السلام شرق حضرموت في اليمن او النجف او دمشق، وشيت وجرجيس في الموصل بالعراق، وصالح عليه السلام في وادي السلام بالنجف او حضرموت في اليمن، ولوط في الاردن، وإبراهيم عليه السلام في الخليل بفلسطين مع زوجته سارة وابنه اسحاق عليه السلام، اسماعيل عليه السلام مع أمه هاجر جوار الكعبة بمكة، يعقوب عليه السلام في مصر او الخليل بفلسطين، يوسف عليه السلام في مصر او نابلس بفلسطين، شعيب عليه السلام في حطين بفلسطين، أيوب عليه السلام مع زوجته قرب دمشق بالشام، الياس في بعلبك بلبنان ذو الكفل عليه السلام في سيناء بمصر او الشام او العراق، موسى وهارون عليهما السلام في سيناء بمصر وقيل هارون في بعلبك بلبنان او البتراء بالاردن، سليمان عليه السلام في ظفار بعمان يحيى عليه السلام رأسه مدفون في دمشق، الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم في المدينة.

ان عديد من قبور الانبياء لها اضرحة تزار مثل ابراهيم واسحاق واسماعيل ووالدتهما. والحرم الابراهيمي يحوي اضرحة ابراهيم واسحاق ويعقوب عليهم السلام وغيرهم

إن اثار قدم سيدنا ابراهيم عليه السلام جعلها الله مباركة وقبور الأنبياء ومنهم إسماعيل عليه السلام بجنب الكعبة فلماذا قبر الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم لا يتبرك به ويعتبر الوهابيون التبرك به حرام بينما المذاهب الاسلامية كافة تعظم قبره الشريف. المسلمون يتجهون في صلاتهم إلى الكعبة التي تحوي اضرحة انبياء واولياء. حجر ضريح إسماعيل عليه السلام ووالدته احد افضل اماكن التي يصلى فيها في المسجد الحرام. ويوجد قبر طويل يبلغ 30 متر في عمان يقال للنبي آدم او عمران عليهما السلام.

وتوجد اضرحة ائمة اهل البيت عليهم السلام في النجف وكربلاء وبغداد وسامراء بالعراق والمدينة بالحجاز و مشهد في ايران. بالاضافة الى الامام ابي حنيفة النعمان وعبد القادر الكيلاني في بغداد بالعراق. واضرحة اوس القرني وعمار بن ياسر في سوريا.

ومن الاضرحة في بغداد الشيخ معروف الكرخي و الست زبيدة وجنيد البغدادي وعبدالله بن جابر الانصاري بالمدائن واحمد بن حنبل وأبو بكر الشبلي. وفي مدينة الموصل بالعراق اضرحة النبي دانيال ومحمد الغزالي ومحمد الرضواني النبي يونس وعون الدين وعبد الله بن عاصم بن عمر بن خطاب وأنبياء آخرين تم ذكرهم. وفي بلاد الشام توجد اضرحة منها ابو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وشرحبيل بن حسنة وأبو ذر الغفاري وجعفر بن أبي طالب وزوجة النبي أيوب وأبي قيس النخعي وحجر بن عدي وخالد بن وليد، و مزار الاربعين في تكريت. واولياء في قلعة كركوك واربيل في العراق.

وبعد هذا كله هل يوجد أي مبرر تحريم زيارة القبور والاضرحة من ناحية المنطق غير شريعة الدين الإسلامي السمحاء. فهل خلفاء المسلمين في العصور المختلفة عدا الحجاج والمتوكل قد أمروا بهدم الاضرحة. وهل الاسلام ظهر قبل قرن او قرنين من قبل ما يسمون الوهابية وإنما دعوة الإسلام بدأت قبل اربعة عشر قرن من قبل نبي الرحمة محمد صلى الله عليه واله وسلم

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