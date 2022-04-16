الانبار.. مصرع وإصابة 9 منتسبين بالحشد الشعبي في حادث سير

أفاد مصدر امني بمحافظة الانبار، يوم السبت، بمصرع واصابة 9 من منتسبي طبابة الحشد بحادث سير، غرب الانبار.

وقال المصدر إن “أربعة من منتسبي طبابة الحشد الشعبي لقوا مصرعهم، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح، بعدما تعرضوا لحادث سير اثناء قيامهم بإحدى الواجبات ضمن نطاق عملهم، بعد انفجار إطار المركبة (الباص) التي كانوا يستقلونها وفقدان السيطرة عليها ما أدى إلى إنقلابها، في منطقة عكاشات بقضاء الرطبة، غرب محافظة الأنبار”.

وأضاف المصدر أن “قوة أمنية حضرت لمكان الحادث، ونقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وأخلت جثث القتلى”.

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