بالوثائق.. عالية نصيف توجه اسئلة برلمانية الى وزير النقل حول عقود ميناء الفاو والإيفاد الى كوريا

وجهت النائبة عالية نصيف أسئلة برلمانية الى وزير النقل بالعقود الخمسة الخاصة بميناء الفاو الكبير والتعاقد بشأن التغطية الإعلامية لمراحل إنجاز الميناء، وأسئلة تتعلق بإيفاد الوزير ومجموعة من الموظفين الى كوريا.

وجاء في الأسئلة البرلمانية الموجهة الى الوزير :” نود إعلامنا بأسباب عدم الأخذ بالتوصيات الواردة في محضر اللجنة المشكلة

بموجب الأمر الوزاري المرقم 5870/23233 في 14-12-2020

والخاصة بمشاريع البني التحتية (العقود الخمسة) لميناء الفاو الكبير،

والمتضمن أهم المتطلبات الواجب توفرها للعقود الخمسة قبل توقيعها، وهل تم توفیر التخصيص المالي للعقود الخمسة قبل تاريخ توقيعها؟

وهل تم الالتـزام بما جاء بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة

القانونية بالعدد ق /1 / 19942 في 2020/11/8؟ وهـل تم عرض مسودة العـقود على الدوائر المعنية في مركز الوزارة قبل توقيعها ؟ وفي حال عدم توفر السيولة النقدية للعقود الخمسة، هل ستقوم الشركة المنفذة بالاسـتمرار في العمل أم سوف تتوقف عن التنفيذ لحين توفر التمويل المالي؟ وسؤال حول التعاقد مع إحدى وسائل الإعلام لتغطية مراحل انجاز مشروع ميناء الفاو بمبلغ 192 مليون دينار مقابل تغطية لمدة 10 دقائق لمرتين في الأسبوع ولمدة 6 شهور بحسب كتاب شبكة الإعلام العراقي المرقم 2352 في 21/2/2022، طلب نسخة من العقود الخمسة الموقعة من قبل مدراء الشركة العامة لموانئ العراق، وإعلامنا بتأريخ المباشرة بالمشاريع الخمسة “.

وجاء في الأسئلة أنه :” بعد الإطلاع على الأمر الوزاري المرقم (1588/9893) في 8/3/2022 المتضمن إيفاد وزير النقل مع مجموعة من الموظفين (ومن ضمنهم مدير عام هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي وكالة) الى جمهورية كوريا لحضور المناقشات الخاصة بمشروع ميناء الفاو، نطلب بيان المؤهلات العلمية والفنية الخاصة بمدير الأنواء الجوية في مجال الموانئ والتي على أساسها تم اصطحابه معهم الى كوريا، وتزويدنا بالمحاضر الفنية التي قام بتوقيعها مع كوريا، وإعلامنا بالجهة التي قامت بتحمل تكاليف الإيفاد والسفر، مع تزويدنا بأوليات الصرف، والشهادة الجامعية الخاصة بمدير عام الأنواء الجوية مصادقة من قبل ديوان الرقابة المالية على الإجراءات الخاصة لاحتسابها، والأسباب التي جعلت الوزير يصطحبه في إيفاد يخص عمل الشركة العامة لموانئ العراق “.

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