سياسي شيعي يحذر القوى المسؤولة عن تشكيل الحكومة: التظاهرات قد تعود وتسقط النظام

حذر سياسي شيعي بارز يوم السبت، من ربيع عراقي قد يطيح بالنظام السياسي الحالي.

وقال السياسي والوزير السابق باقر جبر الزبيدي في بيان إن “حراكا شعبيا مميزا بدأ في بغداد والحلة وكربلاء والسليمانية ومحافظات اخرى للمطالبة في الاسراع بتشكيل الحكومة ومكافحة الفساد ومعالجة نظام الخدمات المعطل في المحافظات بعد مرور أكثر من ستة أشهر على نهاية الانتخابات ولازال الاستعصاء قائماً بشأن اختيار رئيس الجمهورية وهو المدخل الموضوعي لتفكيك عقدة الأزمة الحالية”.

وأضاف الزبيدي؛ أن “على القوى السياسية المسؤولة عن تشكيل الحكومة ان تعي خطورة هذا الحراك الذي لن يتوقف عند حدود هذه المطالبات وقد يتعداها الى تعطيل الحياة اليومية للمجتمع والدولة عبر الاقامة في الشارع واستمرار التظاهر والذهاب الى مطلب (الشعب يريد اسقاط النظام) فنكون أمام ربيع عراقي جديد”.

وأردف قائلا “احسموها أيها السادة .. ولا تعقروها”.

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