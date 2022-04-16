صلاح الدين.. مسؤول حكومي ينفي انسحاب آليات من سد ستراتيجي ويحدد موعد العمل الفعلي

نفى مسؤول حكومي في محافظة صلاح الدين، يوم السبت، انسحاب آليات أو شركات من مشروع سد مكحول الستراتيجي الجاري تنفيذه بين ثلاث محافظات عراقية، وفيما لفت الى البدء الفعلي بالمشروع في الأول من أيار المقبل رغم حاجة السد الى التخصيصات المالية لإنجازه.

وقال مدير ناحية الزوية التابعة لقضاء بيجي شمالي صلاح الدين محمد زيدان إن “الأنباء المتداولة عن انسحاب آليات تابعة لشركة الفاو بسبب التخصيصات المالية وانتقالها الى تطهير سد مندلي شرقي ديالى عارية عن الصحة”، مبينا ان “آلية واحد تم نقلها الى سد مندلي لإنجاز أعمال معينة والعودة الى موقع العمل”.

وأشار زيدان الى “البدء الفعلي بمشروع سد مكحول في الأول من أيار القادم بعد إكمال المرحلتين التمهيديتين الأولى والثانية ومن ثم الانتقال قريبا الى المرحلة اللاحقة التي تتضمن بناء 44 دار في الساحل الايسر وبناء معامل الكتل الكونكريتية والغربلة في موقع السد”.

وبيّن المسؤول المحلي أن “التاريخ المعلن للبدء الفعلي بالمشروع جاء وفق تأكيدات وزارة الموارد المائية والجهات المعنية رغم مشاكل ومعوقات التخصيصات المالية وإقرار الموازنة لعدم وجود صلاحيات دستورية لحكومة تصريف الاعمال الحالية بإطلاق أو منح تخصيصات لمشروع السد الاستراتيجي”.

وباشرت كوادر وزارة الموارد المائية بتشييد سد مكحول الاستراتيجي مطلع ايار من العام الماضي بمراحل التهيئة التمهيدية.

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