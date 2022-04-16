فيان دخيل: أهم الحلول لحرائق مخيمات النازحين الايزيديين هو عودتهم إلى ديارهم

وصفت النائبة فيان دخيل، الحرائق التي تطال مخيمات النازحين بأنها “اسوأ التحديات التي تضاعف من معاناة” النازحين.

وذكرت دخيل في بيان أن “معاناة اهلنا من ابناء شنكال من النازحين في المخيمات والذين لا يمكنهم العودة لديارهم لأسباب بات الجميع يعرفها”.

واضافت “اما مسالة الحرائق التي تشتعل بين فترة واخرى في تلك المخيمات، هي واحدة من أسوأ التحديات التي تضاعف من معاناة أهلنا الذين هم في غنى عن أية معاناة فوق آلام النزوح والتهجير المريرة”.

وأشارت إلى أنه “لا توجد احصائية دقيقة عن عدد تلك الحرائق لكنها دائما تخلّف خسائر مادية مؤسفة واحيانا بشرية، وقبل يومين في مخيم جم مشكو خسرنا (صلاح) ذلك الشاب اليافع والبالغ 26 ربيعا، بسبب الحريق الذي اضاف اوجاعا جديدة لأهلنا من النازحين”.

وتابعت “سبق أن كتبنا عن مسلسل هذه الحرائق المؤسفة، والتي جميعها تحدث بسبب ماس كهربائي او بسبب اهمال غير متعمد (لأن الحرائق تندلع ايضا في البيوت في كل زمان ومكان لأسباب متشابهة)، لكننا هنا نبحث عن حلول جذرية لتحجيم هذه الحرائق التي تلتهم تلك الخيام في سرعة البرق لانها خيام متهالكة بسبب تعرضها المستمر للأحوال الجوية كالشمس والمطر طوال 8 سنوات مضت تقريبا”.

وشددت على ضرورة “وضع حلول جذرية لهذه الحرائق، من قبيل توفير مطافئ يدوية، التوعية المستمرة لربات البيوت حول أسس السلامة العامة لتجنب الحرائق، مع مضاعفة آليات وإعداد عناصر الدفاع المدني في تلك المخيمات، ونصب مضخات إطفاء الحرائق بشكل مدروس يتناسب وحجم كل مخيم”، منوهة على أهمية “عودة النازحين الى ديارهم سالمين آمنين”.

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