مدن العراق تقيم بازاراً خيرياً بالفلوجة للمتعففين ودعم المنتج المحلي

أقام مجموعة ناشطين من مختلف مدن البلاد، يوم السبت، بازاراً خيرياً في قضاء الفلوجة شرقي محافظة الانبار يهدف بشكل رئيسي الى دعم واعانة الأُسر المتعففة في المدينة.

ويقول القائمون على تنظيم البازار إنه “يسهم بدعم الحرف وأصحاب الأعمال اليدوية كالنقش والحياكة، فضلاً على الترويج للصناعات المحلية المتكدسة نتيجة غزو المستورد للأسواق العراقية”.

ويأمل العاملون على اقامة البازار، استمرار الدعم الحكومي لمثل هذه النشاطات، علها تسهم بإنعاش الواقع المعيشي للأسر المتعففة في الفلوجة.

وتقول الناشطة كوثر المحمدي، وهي احد المنظمين للبازار، إن”البازار اقيم بالتعاون مع الإدارة المحلية في الفلوجة، وهذا ما كنا نأمله منهم منذ سنوات، فدعم المتعففين والمنظمات المحلية والمتطوعين، يسهم بالارتقاء بواقع المدينة وسكانها”.

وتضيف المحمدي، إن “البازار ضم مجموعة متطوعين وناشطين واصحاب الاعمال اليدوية من مختلف المدن العراقية، وكلهم اجتمعوا في الفلوجة بهدف دعم المتعففين وبيع المنتجات المحلية والاعمال اليدوية”، مؤكدة، بالقول “نعمل على تنظيم البازار هذا بشكل مستدام في الفلوجة”.

وبينت، أن “دعم الحكومة المحلية لنا، كان من خلال الموافقات الرسمية، وتنظيم البازار الخيري هذا، وهذا التكاتف الذي نحتاجه، كي نحقق التماسك والتعايش المجتمعي والسلمي”.

ويقول مدير قسم شؤون المنظمات في قائممقامية قضاء الفلوجة، أنمار العبيدي إن “دعم المنظمات المحلية والنشاطات التطوعية، هي بمثابة دعم الطاقات الشبابية، وهذا ما نعمل عليه منذ استتباب الامن في المدينة”.

ويوضح أن “هدف البازار هو عرض المنتجات المحلية والاعمال اليدوية، على امل الترويج لها بدلا من المستورد الذي غزا الاسواق العرقية”، معربا عن أمله بـ”دعم اكبر عدد من النشاطات الصغيرة مثل هذه، وزيادة الدعم لنا لنتمكن من اعانة القائمين على هذه النشاطات في الفلوجة”.

فيما يقول مدير بلدية الفلوجة، أحمد العبدلي، إن “الهدف من دعم مثل هذه الانشطة، هو بث روح التعاون بين دوائر الدولة وبين منظمات المجتمع المدني وخاصة الانسانية منها، فضلاً على دعم اصحاب الحرف اليدوية، كما ان هذه الانشطة تتخصص ريعها الأُسر المتعففة بالفلوجة”.

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