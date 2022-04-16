بسم الله الرحمن الرحيم

(مراقد الشيعة..تعرقل عمل الدولة)..(المراقد واجهات مالية وسياسية وتجارية ومخابراتية)..(وتشريع قتل المعارضين لفساد حكم الاسلاميين الشيعة)

بعد تجربة الحكم المشوه بعد 2003.. تبين لنا حقيقة خطرة.. هي ان المراقد (القبور المقدسة).. التي هي ترجمة (لحكم الاموات بدل الاحياء).. (فيخضع العامة لحكم الاموات.. الذين ينوب عنهم رجال دين مزروعين مخابراتيا مجيرين لخدمة اجندات خارجية دولية واقليمية وعائلية).. فاصبحت المراقد يلتف حولها من دمروا الدين ودمروا التشيع ومزقوا وشتتوا الشيعة الجعفرية.. وابعدوا الناس ليس فقط عن دين محمد وال محمد.. بل عن القيم الاخلاقية مما ادى لتفكك المجتمع .. لاختزال المذهب بالطقوس وليس بالفكر.. وضيقوه بما يقول من يقلدون كالقطيع كمرجع لهم.. وليس ما يقول الله ورسوله والمعصومين.. -وخير دليل الجوامع فكما نعلم ان كل المذاهب السنية (كالاحناف لديهم جوامعها التي لا تتبع رجل دين دون اخر وكذلك الحنابلة لديهما جوامعهم وهكذا على بقية المذاهب) الا الشيعة الجعفرية.. جوامعهم (الحسينيات) اصبحت كل منها تتبع (زعيم مجموعة فهذه الحسينيات تابعة للصرخي وتلك للسستاني واخرى للخامنئي واخرى للحكيم واخرى .. الخ الى ما لا نهاية ).. وكاننا اصبحنا طوائف حسب كل مرجع بشكل مخيف وكارثي .. المحصلة (الجوامع دورها تؤكد على التوحيد بالله.. اما نحن الشيعة فليس لدينا مساجد بل حسينيات تقدس بشر (مرجعيات وابناء مرجعيات واحفادهم)..

فايه الشيعي العربي.. لا نطلب منك الا شيئا واحدا فقط.. هو ان تستخدم عقلك و تفكر ولا تسلمه للمعمم

ليفكر نيابة عنك.. ويقرر لك مصيرك فيكفي ان المعمم سرق مالك .. وشرع للسياسيين الفاسدين فسادهم.. وضمن لهم عدم الثورة عليهم.. وقد يكون معممك سرق عرض كثير من شيعتك مستغلا فقرهم و جهلهم.. فاحفظ عقلك وفكر .. فنفط العراق تم تسليبه بدعوى ان الثروات تحت الارض ليس ملكا للعراقيين وشيعتهم العرب.. بل للمهدي .. عليه يقدم المعممين ومرجعياتهم وخاصة الايرانية نفسها وكيلة للمهدي فعليه مباح سرقة اموال العراق حتى ظهور المهدي.. عليه (مستقبل الشيعة بائس اكثر.. اذا كان حاضرة اليوم هكذا من الردائة)..

فنحن هنا كشيعة جعفرية علينا ان ندرك خطورة:

(مراقد يتحصن فيها ائمة السوء.. ودعوة الصرخي التي يتحصن معه دواعش الشيعة)..

فالصراع اليوم بين (فاسدي الشيعة مع دواعش الشيعة)… وصراع اخر صراع فاسدي الشيعة فيما بينهم (الولائيين والصدريين).. علما لم يظهر دواعش الشيعة المطالبين بهدم المراقد (القبور المقدسة).. الا بسبب (فاسدي الشيعة).. فالفساد بالعراق منبع البطالة المليونية والفقر والجوع والعوز والارهاب والانهيارات بالعراق بكافة اشكالها.. لان الفساد مشرعن مرجعيا.. ومحصن بعمائم رجال الدين.. فكل من يخرج على الفساد يتهم من قبل المؤسسة المرجعية والمعممة الفاسدة بالجوكرية وعملاء السفارات..

عليه المراقد يتحصن بها الكهنة من مرجعيات ورجال دين.. وسياسيين فاسدين واحزاب

وكتل وتنظيمات وتيارات ومنظمات من وحي مرجعيات تقيم قرب هذه المراقد.. وفي اقبية هذه المراقد مقار مخابراتية اقليمية.. والخطورة ايضا بان هذه المراقد تبعد الشيعة عن همومهم وتخدرهم.. وتجذبهم طقوسيا وتشلهم سياسيا وتعمي ابصارهم وتغشي عيونهم.. فالسنة مثلا لديهم مراقد ابو حنيفة والكيلاني.. الخ ولكن لم تصبح اوكار كمراقد الشيعة.. وليس لديها قدسية تغشي الابصار كقبور الائمة لدى الشيعة.. بالعراق .. فمن اظلم ممن جعل مساجد الله معبرا للحكم وتسليط المعممين على رقاب الناس.. ويسعى لخراب المذهب لصالح مغريات رجل الدين وبحثه عن الشهوات والثراء..

فالملفت عدد من خرج منددا بدعوة الصرخي من شيعة العراق.. عدد هزيل.. لا يملئ ملعب كرة سلة

فماذا يدل ذلك ؟ ولا ننسى اكثر من خرج ضد دعوة الصرخي مأجورين وزمر مليشيات.. ليس لقناعة الاكثرية الشيعية بما طرح الصرخي من هدم القبور المراقد.. ولكن لادراكهم هي لعبة ايرانية للضحك على ذقون الشيعة العرب بالعراق.. ولاشغال الشارع عن فساد وصراعات ذيول ايران والاطاريين مع الصدريين على الكعكة .. وكذلك بدعوى هناك من يهدد المراقد كداعش و احنه حماتكم.. كما ضحكت ايران على العرب الشيعة بسوريا والعراق لسنوات.. وبعد هزيمة داعش حركت الصرخي الموجدود منذ سنوات.. مع مكاتبة وحسينياته بحمخاية المليشيات والحرس الثوري .. بطرح افكاره الهدامة فما جرى من ما بدى؟.

فمنذ القدم تزار قبور المراقد ولقرون..والطقوس تسيس ضد حكم السنة..فلما تجمد ضد حكم فساد الشيعة

وبعد سقوط حكم السنة بعد عام 2003.. وتسلم الحكم شيعة موالين لايران .. ليتبين بان هذه الطقوس هي جسر للوصول للحكم لسرقة المال العام من قبل الاسلاميين الشيعة ومرجعياتهم واجنداتهم الخارجية.. فقبور مراقد الائمة بسمار جحى لايران ..بالهيمنة على العراق.. فايران بعد هزيمة داعش و مقتل خليفتها البغدادي على يد القوات الامريكية.. فانتهت مبررات ايران بالتوسع بالعراق وسوريا .. بحجدة حماية المراقد بسوريا والعراق.. فاخرجت احدى مفرقعاتها الصرخي بنفس العنوان .. حماية المراقد من دعوة الصرخي الذي يريد هدمها.

فالمراقد واجهات ومقرات للفساد كاستثمارات بالدجاج وغيره كالكفيل..والمراقد اوكار للمخابرات

الايرانية والدولية.. باعداد رجال دين كل منهم اجندة لقوى خارجية.. فالمراقد استثمار ديني لاغراض سياسية وتجارية ومالية.. واخناع الناس واخضاعهم .. وتخديهم لابعادهم عن اي ثورة ضد الفاسدين.. لان الفاسدين هم حماة المراقد والمذهب.. وهنا الطامة الكبرى.. والاخطر عبر المؤسسة الدينية تمرر وتروج المخدرات من ايران للعراق.

فبدل ان تزحف الملايين من الشيعة ضد اوكار الفساد بالعراق

المتحصنة بمجالس المحافظات والاقضية والنواحي والبلديات والمنطقة الخضراء ومقار الاحزاب والمليشيات والتيارات.. نجدهم تذهب هذه الحشود المليونية لمراقد قبور ائمة الشيعة بالنجف وكربلاء وسامراء والكاظمية ببغداد، ولم يكتفون بذلك فاخترعوا مراقد جديدة كثيرة ومنها السيدة شريفة بعد سقوط الطاغية صدام ..

والمضحك ان يتسائل اعداء الصرخي (من اين لخطباء الصرخي) هذه الاموال لشراء ملابسهم؟

مضحك اليس كذلك.. فالاولى ان تسئل زعماء المليشيات الولائية وابناء المرجعيات والسياسيين وابنائهم وبناتهم من اين لهم مليارات الدولارات .. فخطباء الصرخي لا تمشي معهم الجكسارات والحمايات .. ولا يملكون قصور واستثمارات داخل وخارج العراق… (قد يكون لانهم لم يصلون للحكم لحد اليوم.. وبما انهم يتبعون عمامه سيكونون مثل الذين سبقوهم ان وصلوا للسلطة).. والله اعلم..

من ما سبق يتبين:

ازمة الصرخي .. تعكس محاور (فكرية، مؤامراتية، ومالية)..

فهناك من يتهم الصرخي بانه مجير اماراتيا .. وهذا الاتهام يسقط.. كون ان الصرخي ومكاتبه وحسينياته.. تنتشر بعد 2003 بحماية 100 الف من المليشيات الولائية والصدرية.. والاحزاب الاسلامية الحاكمة بالعراق الموالية لايران.. وتحت هيمنة الحرس الثوري والاطلاعات الايرانية بالعراق.. وما يطرحه طرحه لسنوات ولم يعتقله احد..

وفكريا تطرح تساؤلات على الشيعة عليهم التفكر فيها:

1. هل يؤمن الشيعي بالقضاء والقدر.. ؟ فاذا قال نعم.. فلماذا يضرب الشيعي نفسه ويجلد ظهره بزناجيل مصنوعة ايرانية قادمة للعراق.. وان قلت لا تؤمن بالقضاء و القدر.. فانتهى الامر باعتراضك على قضاء الله وعدم رضاك بحكمته وحكمه.. وسؤال اخر (من امر الشيعي ان يفعل هذه الافعال في عاشوراء)؟ ان قلت الله ورسوله امراني بهذا فنسال.. اين الدليل؟ ولماذا لم يلطم النبي وصحابته على قتل الحسين كطقس؟ وان قلت اهل البيت امروني سنطالبك بان تثبت من فعل هذا منهم؟ ولماذا لا نجد المرجعيات يخرجون للطم وضرب الزنجيل؟… ويطرح سؤال اخر: ايهما ايه الشيعة اولى.. ان تزحف لمراقد قبور الائمة .. ام لاوكار الفساد الحاكمة بالعراق؟ لماذا نجد اي تظاهرة للشيعة قرب بيوت المرجعيات كالسستاني والصدر اخطر من ان يتجمع الشيعة بالخضراء ببغداد مثلا؟ ونسال هل الحسين خرج ضد الظلم واليس اشد انواع الظلم هو الفساد بالارض؟ فايهما اولى ان تخرج ضد الفاسدين وحكمهم بالعراق.. ام تخرج طقوسيا لتاكل وتشرب وتتونس بزيارات المراقد .. ؟

2. اذا قلت ان الشيعي يعبر عن حبه لاهل البيت.. فنقول المراجع يكرهون اهل البيت لاننا لا نراهم يلطمون واهل البيت يكره بعضهم بعض لانه لا يوجد احد منهم لطم وطبر على الاخر.. 3.هل خروج الحسين لكربلاء وقتله هناك عز للاسلام والمسلمين ام ذل للاسلام والمسلمين؟ فان قلت عز للاسلام ساقول لك ولماذا تبكي على يوم فيه عز للاسلام و المسلمين ايسؤك ان ترى عز للاسلام؟ وان قلت ذلا للاسلام والمسلمين ساقول لك وهل نسمي الحسين مذل الاسلام والمسلمين؟ لان الحسين في معتقدك ايها الشيعي يعلم الغيب ومنها يكون الحسين قد علم انه سيذل الاسلام والمسلمين ؟

3. ما الذي استفادة الحسين من الخروج لكربلاء والموت هناك؟ ان قلت خرج ليثور على الظلم فسأقول لك ولماذا لم يخرج ابوه علي ابن ابي طالب على من ظلموه؟ ام ان الحسين اعلم من ابيه او ان ابيه لم يتعرض للظلم او ان علي لم يكن شجاعات ليثور على الظلم.. ولماذا لم يخرج اخوه الحسن على معاوية بل صالحه وسلمه البلاد والعباد فاي الثلاثة كان مصيبا..4. لماذا اخذ الحسين معه النساء والاطفال لكربلاء؟ ان قلت انه لم يكن يعلم ما سيحصل لهم ساقول لك لقد نسفت العصمة التي تقول ان الحسين يعلم الغيب.. وان قلت انه يعلم فسأقول لك هل خرج الحسين ليقتل ابنائه.

4. وان قلت ان الحسين خرج لينقذ الاسلام كما يردد علمائك ساقول لك وهل كان الاسلام منحرفا في عهد الحسن؟ هل كان الاسلام منحرفا في عهد علي بزمن ابو بكر و عثمان وعمر؟ لماذا لم يخرج علي والحسن لاعادة الاسلام؟ فاما نشهد بان (عمر وعثمان وابو بكر) عدول.. او تشهد بخيانة علي والحسن للاسلام؟.. 5. من قتل الحسين ؟ ان قلت يزيد ابن معاوية ساطالبك بدليل صحيح من كتبك.. وان قلت شمر بن ذي الجوشن ساقول لماذا لا تلعن الشمر فقد ؟ ولماذا تلعن يزيد؟ وان قلت الحسين قتل في عهد يزيد.. سيكون الرد ان امامك الغائب مسؤول عن كل قطرة دم نزفت من المسلمين ففي عهده ضاعت العراق وفلسطين وافغانستان وتقاتل الشيعة وهو يتفرج ولم يصنع شيء.. وخاصة ان (الشيعة يعتقدون ان الغائب هو الحاكم الفعلي)..

5. ايهما اشد على الاسلام و المسلمين وفاة النبي ام مقتل الحسين ؟ ان قلت وفاة النبي سيقال لك لماذا لا نراكم تلطمون على النبي وانتم تقولون ان النبي تم قتله؟ وان قلت مقتل الحسين اشد ستثبت للناس ان النبي لا قدر له عندكم وانكم تفضلون عليه الحسين… 6. الحسين في دين الشيعة يعلم الغيب كاملا فهل خرج منتحرا واخذ معه اهله؟ ان قتل نعم طعنت بالحسين واتهمته بقتل نفسه واولاده.. وان قلت لا نسفت عصمته وا سقطت امامته.

7. يقول معممي الشيعة ان الائمة ولاية تكوينية تخضع لسيطرتها جميع ذرات الكون؟ فهل كان شمر قاتل الحسين يخضع لولايته التكوينية؟ ان قلت نعم فهذا يعني ان الحسين مات منتحرا لانه لم يستخدم ولايته التكوينية.. وان قلت لا يخضع كذبت كل علمائك الذين اجمعوا على القول بالولاية التكوينية… 8. في (مناسبات عاشوراء .. التي تكون اشبه بالحفلات لان المعممين وقراء المنبر الحسيني ياخذون اموالا مقابل احياء هذه الايام مثل المطربين في الحفلات.. فهل اخذ المعممين والرواديد للاموال مقابل ان يبكي او ينشد لكم هل نعتبره متاجرة بذكرى الحسين؟ ان قتل نعم انتهى امرهم.. وان قلت لا قلت لك لماذا لا يبكون ويغنون مجاناً لو كانوا يحبون الحسين؟

9. لماذا نرى من يلطم ويصرخ ويجلد نفسه بالسلاسل ويضرب راسه بالسيف هم انتم ايها البسطاء بينهما لم نرى اصحاب العمخائم يفعلون ذلك ؟ ان قتل كلامي غير صحيح وهم يلطمون ويطبرون ويزحفون مثلكم طالبتك بالاثبات.. وان قتل نعم هذا هو الواقع فسأترك الف عامة استفهام في راسك حول ولائهم ومحبتهم للحسين… 10..تصرخون كل عام يا ثارات الحسين باشارة و اضحة منكم للانتقام ممن قتل الحسين؟ السؤال هنا لماذا لم ياخذ الائمة بثار ابيهم من قتلته كما تزعمون؟ فهل انتم اكثر شجاعة منهم؟ ان قلتم نحن اكثر شجاعة انتهى الامر.. وان قلتم لم يقدروا بسبب الاوضاع السياسية فساقول لكم وماين الولاية التكوينية التي تخضع لسيطرتها جميع ذرات الكون؟ ام هي خرافة فقط في رؤوسكم ؟ ثم من هم الذين ستاخذون ثار الحسين منهم؟ ام تسخرون عاشوراء لتصفية كل من يخالف معمميكم وسياسييكم الفاسدين الحاكمين بالعراق.

11.سؤال للامام المهدي.. هل انت مختفي ام هارب؟ وما الفرق بينهما؟ لماذا انت هارب حتى الان ؟ هل خائف من شيء؟ ام انك خرافة؟ هل صحيح انك ستخرج بقران جديد غير هذا القران؟ ان قلت انك لست خائف فسأقول لك ماذا تنتظر لتخرج؟ ان قلت سانتظر امر الله فسأطلب منك الدليل لان النبي لم يترك شيئا الا بينته لنا.. الا اكنت ستطعن في النبي فهذا امر اخر.

12. 12. . يقول الصرخي المرقد بالنجف ليس للامام علي بل للمغيرة ابن شعبة…….. يقول الصرخي انه يجوز ومشروع سب الامام علي بل مستحب بل واجب.. لماذا ؟ لان امير المؤمنين قال سبوني؟.. 13.. يقول الصرخيين مستندين على احاديث وروايات عن الائمة بان الامام علي هو من طلب ان يكون قبره مخفي ولا يندله احد؟ بدعوى حتى لا ينبش من اعداءه؟ ليبنى بزمن العباسيين هارون العباسي…. عجبا اليس العباسيين كانوا اشد قسوة على الشيعة من الامويين؟ ثم الامام الحسين معروف قبره وتم هدم مرقده بزمن المتوكل.. ومع ذلك بني مرقد الامام الحسين مرة اخرى.. فهل الامام علي خاف على قبره ولم يخاف على قبر ابنه ولم يدعو ان يكون قبر الامام الحسين مخفي؟ 14.. ولا ننسى (الصرخي يحيي ابن تيمية بالصلاة على محمد ومحمد) ؟ فعلى ماذا اعتمد؟ 15. يقول الصرخيين.. (بان النبي امر الامام علي بهدم القبور وتسطيحها وعدم البناء عليها كما جاء في الحديث عن الامام علي (بعثني رسول الله في هدم القبور وكسر الصور)… وهو دعوة واضحة لعدم بناء القبور وتشيدها لانه خلاف الدين وخلاف التوحيد وهذا النهي كما هو معروف بفئة دون اخر او بشخص دون اخر .. بمعنى ان النهي عن بناء القبور يشمل كل انسان سواء كان نبي او امام او رجل صالح او عالم دين.. او حتى المكلف البسيط.. فليس من الاخلاق والمنطقة بان ينهي النبي عن شيء وهو يقوم بشي بخلافه وهذا الحال بالنسبة لللخلافاء الائمة .. لذلك نجد الامام علي والزهراء قد طلبا اخفاء قبريهما وقبلهما النبي بامر بتسطيح قبره ولا يرفع الا اربع اصابع وهذا يكشف النهج الحقيقي من دين الاسلام في هذه الحيثية ويكذب كل خرافات وبدع وتدليسات عن بناء قبور ومشاهد واضرحة وطقوس ومناسبات وغيرها تنسب للنبي او ال البيت عليهم)..

…………….

واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط