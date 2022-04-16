مصرع 11 شخصاً بحادث مروع في محافظة بابل

افاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع 11 شخصاً وإصابة اثنين آخرين، في حادث سير بمحافظة بابل.

وقال المصدر إن الحادث وقع عند اصطدام عجلتين على طريق الحلة -المحاويل.

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