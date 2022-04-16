مع ختام الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.. سيطرة سعودية

حضر لاعبو الهلال والتعاون على التشكيلة المثالية للجولة الثالثة في دوري أبطال آسيا لعام 2022 في منطقة الغرب، بحضور 6 لاعبين دفعة واحدة من أصل 11 لاعباً، بواقع 3 لاعبين من الهلال و3 لاعبين من التعاون.
وفرض ثلاثي الهلال جوستافو كويلار، محمد كنو، وياسر الشهراني، حضوره في التشكيلة المثالية للجولة الثالثة، بالإضافة لثلاثي التعاون يزيد البكر، ونواف الصبحي، وكريستيان لوينداما، ليسيطر لاعبو دوري المحترفين السعودي على معظم الاختيارات.
وجاءت في تشكيلة الجولة الثالثة المثالية أيضاً كل من: حسن حمزة، حارس شباب الأهلي الإماراتي، برنارد دوارتي لاعب الشارقة الإماراتي، إدميلسون جونيور لاعب الدحيل القطري، سفيان هاني مهاجم الغرافة القطري، وأندريا أيو نجم السد القطري.