مع ختام الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.. سيطرة سعودية

وفرض ثلاثي الهلال جوستافو كويلار، محمد كنو، وياسر الشهراني، حضوره في التشكيلة المثالية للجولة الثالثة، بالإضافة لثلاثي التعاون يزيد البكر، ونواف الصبحي، وكريستيان لوينداما، ليسيطر لاعبو دوري المحترفين السعودي على معظم الاختيارات.