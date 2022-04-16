Posted on by

مع ختام الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.. سيطرة سعودية

مع ختام الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.. سيطرة سعودية

حضر لاعبو الهلال والتعاون على التشكيلة المثالية للجولة الثالثة في دوري أبطال آسيا لعام 2022 في منطقة الغرب، بحضور 6 لاعبين دفعة واحدة من أصل 11 لاعباً، بواقع 3 لاعبين من الهلال و3 لاعبين من التعاون.

وفرض ثلاثي الهلال جوستافو كويلار، محمد كنو، وياسر الشهراني، حضوره في التشكيلة المثالية للجولة الثالثة، بالإضافة لثلاثي التعاون يزيد البكر، ونواف الصبحي، وكريستيان لوينداما، ليسيطر لاعبو دوري المحترفين السعودي على معظم الاختيارات.

وجاءت في تشكيلة الجولة الثالثة المثالية أيضاً كل من: حسن حمزة، حارس شباب الأهلي الإماراتي، برنارد دوارتي لاعب الشارقة الإماراتي، إدميلسون جونيور لاعب الدحيل القطري، سفيان هاني مهاجم الغرافة القطري، وأندريا أيو نجم السد القطري.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close