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نيجيرفان بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية لتعويض ذوي ضحايا القصف الكيمياوي الأول بكوردستان

نشر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت تغريدة بذكرى مرور 34 عاما على القصف الكيمياوي الذي شنه النظام السابق على منطقتي “باليسان وشيخ وسنان”.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في تغريدته، “تحية إجلال وإكبار لأرواح الشهداء، نستذكرهم بفخر، ونترحم على أرواحهم الطاهرة”.

ودعا في تغريدته الحكومة الاتحادية إلى تعويض ذوي الضحايا جراء هذا القصف.

وكان نظام البعث قد قصف قبل 34 عاما منطقتي وادي باليسان و قرى شيخ وسانان (وادي خوشناوتي)، بالاسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا مما أسفر عن مقتل 263 شخصا واصابة اكثر من 620 اخرين بجروح.

ويعد قصف طائرات النظام السابق لمنطقتي باليسان وقرى شيخ وسانان، بغاز الخردل وغاز سيانيد، الأول من نوعه، وتكرر قصف الغازات فيما بعد بمدينة حلبجة وغيرها من مدن ومناطق إقليم كوردستان.

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