أزمة دفاعية لبرشلونة قبل مواجهة قادش

أجرى برشلونة اليوم الأحد جلسة المران الأخيرة استعدادا لمواجهة قادش مساء غدٍ الإثنين، دون مشاركة المدافع جيرارد بيكيه الذي يواصل التعافي من إصابة على مستوى الفخذ في الساق اليسرى.

وعقب الحصول على يوم راحة، بدأ البارسا الأول الاستعداد للمباراة الأخيرة بالجولة الثانية والثلاثين من الليجا الإسبانية، المقرر إقامتها على ملعب كامب نو، بمران في مدينة جوان جامبر الرياضية.

وأدار تشافي هرنانديز الحصة التدريبية بمشاركة اللاعبين المتاحين، في غياب المصابين بيدرو جونزاليس “بيدري” وسرجيو روبرتو وبيكيه، الذين لن يخوضوا مواجهة قادش.

كما سيغيب عن المباراة أيضا أنسو فاتي وصامويل أوميتي، اللذان تدربا مجددا مع المجموعة، ولكنهما لم يحصلا على الإذن الطبي بعد للعودة من إصابتيهما.

بالإضافة إلى غياب الأوروجوائي رونالد أراوخو بسبب عقوبة الإيقاف، ومن ثم سيكون هناك ثلاثة مدافعين متاحين أمام المدرب هم إريك جارسيا وكليمون لينجليه وأوسكار مينجيزا.انتهى29/ح

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