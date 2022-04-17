اقليم كوردستان.. صفر وفيات واصابة 26 شخصا بفيروس كورونا

تراجعت عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل ملحوظ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في إقليم كوردستان، فيما لم تسجل أية حالات وفاة في مؤشر على انحسار الموجة الحالية من تفشي الجائحة العالمية.

وجاء في بيان لوزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، ان مختبراتها قامت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بإجراء 1518 فحصا أظهرت اصابة 26 شخصا بالفيروس في جميع انحاء الاقليم.

واشار البيان الى ان 35 مصابا اكتسبوا الشفاء خلال الفترة ذاتها،من دون تسجيل أية حالات وفاة جديدة في مؤشر على تراجع واضح في معدلات الوفاة والاصابة بالفيروس.

واجمل البيان عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية منذ ظهور الفيروس ب21871 شخصًا تم إخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما قامت مختبرات الوزارة بإجراء 4167599 فحصا، أظهرت اصابة 436899 شخصا بالفيروس، تعافى منهم 428999 مصابا بعد تلقيهم العلاج، فيما بقي 454 مصابا تحت العناية الصحية، مع تجمد عدد الوفيات عند العدد 7446 في جميع مناطق الإقليم.