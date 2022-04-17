الجزء الثاني من فيلم” القنفذ سونيك” يتصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية

تصدر فيلم الكوميديا والمغامرات الجديد(سونيك ذا هيدجهوج 2)”القنفذ سونيك 2″ إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 71 مليون دولار.

والفيلم بطولة جيم كاري وجيمس مارسدن وتيكا سومبتير ومن إخراج جيف فولر. وتراجع فيلم الحركة البطل الخارق (موربيوس) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 10.2 مليون دولار.والفيلم بطولة جاريد ليتو وأدريا أرخونا ومات سميث ومن إخراج دانييل ايسبينوسا.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرة (ذا لوست سيتي) “المدينة المفقودة” من المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلا 9.2 مليون دولار .والفيلم بطولة ساندرا بولوك وتشانينج تيتوم ودانيال رادكليف ومن إخراج آدم ني.

وجاء فيلم الحركة والجريمة الجديد(امبيولنس)”سيارة إسعاف” في المركز الرابع بإيرادات بلغت 8.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة جيك جيلنهال ويحيى عبد المتين الثاني وإيزا جونزاليس ومن إخراج مايكل بي.

وتراجع فيلم الحركة والجريمة (باتمان) “الرجل الوطواط” إلى المركز الخامس مسجلا 6.6 مليون دولار.

والفيلم بطولة روبرت باتينسون وزوي كرافيتز وجيفري رايت ومن إخراج مات ريفز.

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