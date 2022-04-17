السويد.. احتجاجات في مالمو عقب إحراق متطرف للقرآن

أدت الاحتجاجات المتواصلة في مدينة مالمو السويدية إلى إصابة عدة أشخاص واشتعال النيران في ثلاث سيارات، وذلك على خلفية قيام المتطرف اليميني الدانماركي راسموس بالودان بإحراق القرآن.