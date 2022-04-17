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السويد.. احتجاجات في مالمو عقب إحراق متطرف للقرآن

السويد.. احتجاجات في مالمو عقب إحراق متطرف للقرآن

أدت الاحتجاجات المتواصلة في مدينة مالمو السويدية إلى إصابة عدة أشخاص واشتعال النيران في ثلاث سيارات، وذلك على خلفية قيام المتطرف اليميني الدانماركي راسموس بالودان بإحراق القرآن.
وحسب تلفزيون “SVT” فقد أصيبت امرأة بحجر في رأسها، وهاجم المتظاهرون مصورا دنماركيا.

ورشق نحو 30 شخصا بالحجارة سيارات الشرطة والدوريات. واستخدم رجال أمن رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين.

واندلعت احتجاجات في عدة مدن سويدية بسبب قيام زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي راسموس بالودان الخميس الفائت بإحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ جنوبي السويد تحت حماية الشرطة.

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