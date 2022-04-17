 السيد الغانمي يوجه بشمول مئات النساء وتوزيع اكثر من ١٢٠٠ سلة غذائية وصحية

داعياً الى الاستمرار بتنظيم الدورات التعليمية للنازحات..

استمرارا بالخطة التي يشرف عليها وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد” عثمان الغانمي ” لإقامة الدورات التدريبية التعليمية للنازحات، فقد دعا سيادته الى تكثيف هذه الدورات التعليمية للنساء وتثقيفهن حول ما يتعلق في إنشاء المشاريع المدرة للدخل، حيث أقيمت دورات تدريبية لتعليم الخياطة والحاسوب، والدعم النفسي وتعليم اللغة الانجليزية، وتعليم الحلاقة، وذلك من خلال التنسيق مع منظمات المجتمع المدني، على أن يتم بعدها دعمهن من خلال توزيع معدات كاملة لتنفيذ مشاريعهن الخاصة المدرة للدخل. كما وزعت وحدات تمكين المرأة في فروع الوزارة ببغداد- فرع الكرخ، وديالى- فرع خانقين، ونينوى، مساعدات الإغاثة على النساء الأرامل المعيلات لأيتام والمطلقات، حيث تم توزيع 1294 سلة غذائية وصحية ومنزلية، فضلا عن كفالة مالية.

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