الى متى يستمر الحال ويتسيد قاتل وغادر وأبو تك نعال وعبد السركال

بعد أن إشتدت الأزمة في إيطاليا خرجت أشهر عصابات المافيا عن صمتها ليس للقيام بعمليات ضد السياسيين أو الرأسماليين أو الإنتقام من بعضها ولكن هذه المرة للمساهمة في إنقاذ الشعب الإيطالي من فيروس كورونا المستجد والتبرع بالأموال الطائلة لفائدة مختبر يعمل على إكتشاف لقاح فعال للوباء الذي حطم الطاقة الصحية في إيطاليا فهي على حافة الإنهيار حسب تصريح وزيرة الصحة الإيطالية

وتقدمت هذه المافيا

مافيا صقلية كوزا نوسترا ب500 مليون يورو

مافيا نابولي كامورا ب 100 مليون يورو

مافيا كلابريا ندرانغيتا ب 160 مليون يورو

الخبر فاجأ الإيطاليين أنفسهم فرغم أنهم موصوفون بالقتله والعار لكن الأزمة أظهرت فيهم وطنية لم تظهر في أشخاص آخرين .

رسالة الخليفة هارون الرشيد الى الناهب عمار طعمة !

بلغني ايها النذل الوضيع تجاسرك على مقامنا العالي وتجاوزك على حاضرتنا العزيزة بغداد…ولانك ومن معك من الموبوئين لم تقروأ يوما التاريخ سأجد نفسي مرغما على تذكيركم بأن آخر من تجاسر علينا قبل اكثر من ١٢٠٠ عاما كان ملك الروم نقفور عندما نقض العهد الذي قطعته على نفسها الملكة ريني بدفع الجزية لنا فانقضضنا عليه وفتحنا بجيوشنا مدينة هرقلة البيزنطينية فهزمناه واذلناه فطلب العفو والمغفرة والصفح وتعهد بدفع الجزية لنا مضاعفة !

عصري المشرق كان عصر الحضارة والعلوم والتجارة والثقافة والفنون وعصرك ومن معك من الامعات هو عصر الظلام والتخلف والانحطاط والبؤس والرذيلة !

بغدادي كانت علامة حضارية كبرى لم تشتهر مثلها مدينة في التراث الانساني الاممي وارتبط اسمها للابد باسمي..وبغدادك ومن معك من العاهات الخائبين تتصدر قائمة المدن الاشد بؤسا والأسوأ عيشا !

في عصري حكمت بغداد ربع الكرة الارضية وفي عصرك ومن معك من الخونة والعملاء لم يتبقى في بغداد فجا لم تدخله مخابرات دول الجوار !

مكتبتي الاسطورية في بغداد بيت الحكمة كان يحج اليها طلاب العلم من كل ارجاء المعمورة ليطالعوا ويدرسوا ويبحثوا في الالاف من كتبها..ومكتبتكم المركزية في بغداد خاوية بعد ان نهبتم كل مافيها !

عصري هو عصر جابر بن حيان الذي اسس بدعمي وطلابه منهج التجربة في العلوم وعصرك ومن معك من المتخلفين هو عصر ابو علي الشيباني الذي اسس وطلابه منهج قراءة الطالع وتسخير الجان واعمال السحر والمجون !

الشعر في عصري هو شعر ابو العتاهية والاصمعي والشعر في عصرك ومن معك من المنحطين هو شعر شهد الشمري !!

بغدادي جذبت اليها كل العلماء والاطباء والمهندسين والصناع وبغدادك ومن معك من القتلة شردت كل العلماء والاطباء والمهندسين والصناع !!

بلاد الهند والصين واوربا ارسلت رسلها تخطب ودي وتتوسل صداقتي وانت ومن معك من الخائبين تتسولون صداقة موريتانيا وجزر القمر والصومال !!

بغدادي كانت طفلة شقية ترقص على انغام ابراهيم الموصلي وصوت ذات الخال الشجي.. وبغدادك ومن معك من الشواذ امرأة مسنة بائسة تلطم خديها على ايقاعات سيد فاقد الموسوي !!

كنت اطوف الاسواق والمجالس متنكرا لاعرف احوال الرعية وانت ومن معك من الجبناء لم تفارقوا ومنذ سنين المنطقة الخضراء خوفا من الرعية !

الساعة المائية هديتي الى ملك فرنسا شارلمان اثارة دهشته ومن معه من الرهبان فظنوا ان من يسكنها هو الشيطان .. وانت ومن معك من المنبوذين يسكن اجسامكم وعقولكم الشيطان !

في عصري استعملت القناديل لاول مرة في انارة بغداد وعصرك ومن معك من الفاسدين هو عصر العقود الوهمية التي اظلمت بغداد !

عصري هو عصر الجداول والترع والقناطر والجسور الذي تسبب في فائض من المحاصيل التي كانت تصدر الى الجوار وعصرك ومن معك من المزورين هو عصر استيراد البصل من الجوار !

في عصري حفرت الابار على طول طريق الحج من بغداد الى مكة لاوفر مياه يستقي منها الحجاج ..وفي عصرك ومن معك من المنحطين ماتت البصرة عطشا !

في عصري دشنت بغداد اول معمل لصناعة الورق..وفي عصرك ومن معك من الزناة اغلقت ميسان اكبر معمل لصناعة الورق !

انا هارون من ذكرتني الحوليات الالمانية باسم آرون والحوليات الصينية واليابانية بأسم آلون..فمن انت ومن معك من المنحطين ؟

يگولون گبل كان أكو شيخ عشيرة خوش زلمه ومعدل بس بيه عيب واحد لمن يجيه ضيف يطَلِّع روحه بكثرة الأسئلة ولحد ما الناس ضاجت وملَّت وصارت تبتعد عنَّه وما تروح لمضيفه وبيوم من الأيام أجه لعشيرتهم شاب ذكي گال وسأل وين مضيف الشيخ؟؟

الناس صاحت عليه… عمي إنت شموديك الهذا الشيخ غير يطلع روحك بالأسئلة گللهم ما عليكم آنا اعرف شلون أجاوبه !!

وصل للمضيف وبعد الترحيب وتقديم واجب الضيافة بدأ الشيخ بالأسئلة مالته :

عمي انت من ياعمام: جاوبه الشاب من العشيرة الفلانية

گلَّه الشيخ والنِّعم ومنو شيخكم؟؟

گلَّه الشاب شيخ فلان

رد الشيخ يسأل گلَّه: وشلونه شيخكم؟؟

جاوبه الشاب : شيخنا يستحي؟؟

هنا الشيخ سكت وما سأل أي سؤال بعد؟؟

تعجبوا الناس إل گاعدين لأنهم متعودين من الشيخ يسأل على كل شي وبقى الشاب عدهم ساعة وبعدين رجع لديرته

هنا الشياب وجوه العشيرة إل گاعدين بالمضيف سألو الشيخ :

شعجب إنت اليوم ماكثرت بالأسئلة على الضيف وأكتفيت بجوابه عن شيخهم يستحي؟؟

جاوبهم: گلهم كلمة اليستحي جامعتهن كلهن

اليستحي ماتنهضم عشيرتة وأخوته

واليستحي مايبيع أبن عشيرته

واليستحي لازم عنده حظ وبخت

واليستحي عنده غيرة على عشيرته وأبنائها لأن الماعنده غيرة عليهم ماعنده غيره على عيالة

واليستحي مايبوك ولا يغدر

واليستحي ماينافق على الناس

واليستحي مايصير جبان

واليستحي مايصير بخيل

واليستحي ما يجذب

واليستحي معدل بكل تصرفاته

واليستحي لازم يبتعد عن كل ردِية

واليستحي يخاف الله واليخاف الله سهمك منه الراحة

شاهد سالفتنه ورباطها

اريد اسأل اللي انتخب بشرفك بضميرك

انتخبت واحد يستحي…؟

وراكم آخره وحساب وقاضي الآخره لاعنده واسطه ولا رشوه والانتخبته انت شريكه أمام رب العباد وتتحاسب على كل اللي جره علينه باجر الشهداء والأيتام والأرامل والفقره توكف كبالك وتكول هو هذا السلط الظالم علينه ذيج الساعة شني موقفك وعود خلص روحك .

زين ممكن نتطينا إنجاز واحد مهم لمن حكم العراق قرون !! مو لازم بالعراق لأن العراق جبير أريد أنجاز واحد ميز المحافظات الغربية عن بقية محافظات العراق كونها مقر وينبوع أسياد العراق . وهمه استلمو العراق لا بيه حروب ولا احقاد ولا حواسم ولا علاسه ولا قفاصة ولا قوات امريكية ولا احزاب كل واحد ايجر بصفحة ولا قاعدة ولا علاوي ولا نجيفي ولا كلشي وبعدين نرجع انسولف على حكمنه وليش ما مدبرينه !

مالمقصود ب (((اسياد العراق ))))…..

هل هم الذين اختبؤا بجحورهم كالجرذان وتركوا العراق فريسة لعصابات التكفير والارهاب والقتلة والذباحين والامريكان ……

هل هم الذين انبطحوا صاغرين في خيمة صفوان وعرضوا العراق وسيادته لجيوش وكلاب الامريكان….وفرض عليهم اخذ التحية لخاد بن سلطان مقرونة (((بنعم نعم نعم )))…اذلاء خانعين خاضعين منبطحين …

هل هم الذين باعوا الاراضي العراقية ((((ب 30 مليون دينار كويتي ))) وتحولت الحدود العراقية 70 كيلومتر حتى قضمت اراضي ام قصر …

هل هم الذين اعطو وتكرموا للاردن باكثر من من 40 كيلومتر عمقا داخل الاراضي العراقية …

هل هم الذين اعطو السعودية المنطقة المحايدة …

هل هم الذين وقعوا مع تركيا اتفاقا يبيح للاتراك الدخول واستباحة الاراضي العراقية متى شاؤا …

هل هم الذين فتحوا ارض العراق لفرق التفتيش الامريكية بعد 1991 حتى وصل الامر الى تفتيش غرف نوم (((اسيادك )))..

هل هم ترك العراق يدفع مليارات التعويضات للكويت ولكل دول العالم حتى للذي ضرط ضرطة في موزنبيق وسوف يظل العراق رهين الديون والتعويضات الى ابد الابدين ….

هل هم ابطال المقابر الجماعية والاسلحة الكيماوية ….

هل هم الذين يلغمون الناس احياء ويفجرونهم ..

هل هم من جعل العراقيين حطبا لمعارك وحروب استمرت 30 عاما …

هل هم من قتل الالاف من العلماء ورجال الفكر والدين ….

هل هم من دفن الاكراد احياءا في نقرة السلمان …

هل هم من اشاع الخراب والدمار بالمساجد والحسينيات بعد عام 1991 …

هل هم من ضربوا قبة الامامين الحسين واخيه العباس عليهما السلام بالمدفعية ….

هل هم من قتل مراجعنا الدينية والالاف من رجال الدين …..

هل هم جرف مئات الالاف من اشجار النخيل في مناطق الفرات الاوسط بعد عام 1991 …

هل هم من وزعوا الحنطة المعفرة بالزئبق وقتلوا الالاف ….

هل هم من جعلوا العراق ساحة مستباحة للكلاب والوحوش الضارية من بهائم واحفاد ابن تيمية …

هل هم اهلك الحرث والنسل ………

كيف اصبح الغجر سادة العراق ؟ كيف اصبحوا اغنياءه ؟ كيف خرجوا من الجحور الى القصور ؟ كيف صار رئيس دولة عربية لا يتكلم العربية ؟ كيف صار العراق و العراقيون خدم للغجر ؟ كيف قبل الحيوان ابن جناجة ( نوري المالكي ) بوظيفته الحقيرة ان يكون نائب لكردي في رئاسة جمهورية عربية اصيلة لها تأريخ الاف السنين ؟ هل قبل المالكي ان يكون نائب لغجري كي يتمكن من سرقة اكثر مما سرقه من العراق و اأثث مكتبه بمبلغ يفوق كل ما تمكله قريته الشقراء جناجة ؟ ( اقول شقراء لأن اهل جناجة كلهم شقر و خصوصا نساءهم ) .

اي فخر سيهوس المهوال به عن عروبته ؟ اي مهزلة سيتبعها الاعراب في العراق كي يثبتوا صفاء و نقاء عروبتهم و هم يردحون تحت رمز كردي يحكمهم ة تسمى باسمه دولتهم و عروبتهم و عراقهم ؟

هل ان العراقي اصبح اضعف من التركي و الايراني و السوري و الالماني و الاسكندنافي ؟ و صار يخاف الغجر و يملكهم على بلاده ؟

و اخيراً : هل هو هذا العراق الذي تغربنا من اجل حريته و سلامته و امن اهله و امد خيراته لمواطنيه و طرد الخونة و المرتزقة من ارضه ؟