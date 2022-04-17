برلماني كردي: لن نقبل بفرض اتفاقية الغاز مع تركيا

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد دياري أنور، الأحد، أن برلمان الإقليم لن يقبل باتفاقية بيع غاز الإقليم إلى تركيا.

وقال أنور في حديث إن “غاز الإقليم هو ثروة وطنية وليس ملكا خاصا للحزب الديمقراطي وعائلة بارزاني”.

وأضاف أنه “سيتم جمع تواقيع لمنع بيع غاز الإقليم إلى تركيا، ولن نوافق على هذا الاتفاق إطلاقا، لأنه يعتبر سرقة لخيرات الإقليم، وعلى الحكومة الاتحادية التدخل السريع لمنع اتمامه”.

ووجهت انتقادات لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لعقده اتفاقات تخص الغاز الطبيعي مع تركيا، رغم قرار المحكمة الاتحادية الأخير.انتهى 25 ع

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