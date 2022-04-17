تصريح صحفي

عقدت عدد من قوى المعارضة الوطنية العراقية إجتماعاً تداولياً من خلال منصّة التواصل الألكتروني بحثت خلاله سُبل الاستعداد لعقد مؤتمر قوى المعارضة المنضوية تحت مضلّة جبهة العمل الوطني المُشترك.وإتُّخذت عدد من القرارات منها تشكيل لجان التنسيق والحوار الوطني مع القوى والشخصيات الوطنية الفاعلة ووضع جدول زمني مُلزم بعقد المؤتمر المزمع عقده قريباً. يُذكر أن لقاءات تشاورية سابقة قد عُقدت أسفرت عن تبنّي خطة العمل بين قيادات من قوى المعارضة ضمن جبهة العمل الوطني المشترك. عِلماً أن مؤتمر قوى المعارضة يهدفُ الى تحشيد كافّة قوى الشعب العراقي الرازح تحت حكم توافقي فاشل إستمدّ شرعيته المزيفة من مرحلة الاحتلال الأمريكي للعراق عام ٢٠٠٣ وكانت تلك بداية مرحلة مظلمة أدخلت العراق في منزلقات الحرب الطائفية ونهب خيرات الشعب مما نتج عنه نقمة جماهيرية لدى قطّاعات الشعب ومن كافة محافظات العراق العزيز وقد آن الأوان لتوحيد الجهود المخلصة والجادّة لتغيير العملية السياسية الفاشلة بالطرق النضالية المشروعة نحو إعادة بناء الدولة العراقية العظيمة. حفظ الله العراق وشعبه الأبي.

جبهة العمل الوطني المشترك

١٦-٤-٢٠٢٢

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