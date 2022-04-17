تهئنة ..أجمل التهاني لأبناء شعبنا من الطائفة المسيحية بمناسبة حلول عيد الفصح (عيد القيامة) ولجميع المسيحيين في العالم،

أجمل التهاني لأبناء شعبنا من الطائفة المسيحية بمناسبة حلول عيد الفصح (عيد القيامة) ولجميع المسيحيين في العالم، أسأل الله أن يجعل أيامكم مسرات، وأن ينعم عليكم بدوام السلام والصحة والعافية.. كل عام وانتم بألف خير

عثمان الغانمي