توقعات بموسم قاس في درجات الحرارة والموجات الترابية

توقعت هيئة الأنواء الجوية استمرار الموجات والعواصف الترابية طوال الموسم الحالي، وأرجعت ذلك إلى قلة الامطار والتصحر وهشاشة التربة لاسيما في المناطق الغربية.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، إن “استمرار الموجات الترابية سببه التقلبات الجوية التي يشهدها العراق، وتأثره بالمنخفضات والمرتفعات الجوية والكتل الهوائية التي تحتوي على فوارق حرارية”.

وأضاف الجابري، أن “البلاد تأثرت بمنخفض جوي كان قادماً من منطقة الجزيرة العربية ترافقه كتل حرارية جافة لاسيما في المنطقة الغربية من العراق”.

وأشار، إلى أن “المنخفض انحسر في وقت لاحق منتصف الأسبوع الماضي بقدوم امتداد مرتفع جوي قادم من البحر المتوسط رافقته كتلة هوائية ورياح شمالية غربية ومدى السرعة بين 30 إلى 40 كم في الساعة”.

وأوضح الجابري، أن “العواصف الترابية التي شهدتها البلاد مؤخراً، ناتجة عن عدد من الأسباب بشكل رئيس وهي قلة الأمطار وهذا عامل ساعد على تصاعد الغبار”.

وتحدث، عن اضرار كبيرة بالجو يتسبب بها “التصحر وهشاشة الأرض خصوصاً في المنطقة الغربية إضافة إلى سرعة الرياح والحزام الأخضر والغطاء النباتي”.

وكانت وزارة الزراعة قد كشفت في وقت سابق عن حاجة العراق إلى 15 مليار شجرة لتأمين الحزام الأخضر وصد الموجات الترابية.

ويواصل الجابري، أن اغلب العواصف الترابية تأتي من المناطق الغربية كونها هشة وواسعة جداً وتؤثر على المناطق الوسطى والشمالية ومن ثم الجنوبية التي فيها ايضاً مناطق صحراوية هشة”.

وأردف، أن “التوقعات في قسم التنبؤ في هيئة الانواء الجوية تشير إلى استمرار العواصف الترابية في الموسم الحالي بسبب قلة الأمطار والتصحر”.

ومضى الجابري، إلى أن “الأيام الأخيرة قد شهدت جواً صحواً لكنه أمامنا تقلبات جوية، ولهذا يمكن القول بأن التنبؤ الجوي يكون على مدار الساعة”.

وبحسب التقرير الصادر عن الهيئة، تابعته (المدى)، فأن درجات الحرارة سترتفع قليلاً خلال الساعات المقبلة في المنطقة الوسطى، وتستقر في المنطقتين الشمالية والجنوبية.

وتابع التقرير، أن “الطقس سيشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة في البلاد حتى يوم الاربعاء، الذي سيشهد انخفاضاً وفرصة للعواصف الترابية”.

إلى ذلك، أفاد المتنبئ الجوي صادق عطية بأن “المؤشرات الحالية تفيد بأن العراق سوف يواجه صيفاً قاسياً خلال الموسم الحالي، والسبب هو ارتفاع درجات الحرارة والموجات الترابية وهذه ناتجة عن قلة الامطار والتصحر”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اتخاذها كامل الإجراءات للتعامل مع حالات الاختناق، مؤكدة أن أغلب المصابين يغادرون المستشفيات بعد وقت قصير، لكنها تحدثت عن أشخاص مصابين بأمراض مزمنة في الجهاز التنفسي تكون حالتهم أخطر وقد وصل البعض منهم إلى الوفاة.

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