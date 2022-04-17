توقف مفاوضات تشكيل الحكومة يدخل أسبوعه الثاني واتساع جبهة المطالبين بـ حل البرلمان

بغداد/ تميم الحسن

يدخل اليوم “تجميد مفاوضات تشكيل الحكومة” اسبوعه الثاني، فيما يقع “مستقلون” في ازمة بين “التهديدات”، ومحاولتهم لعب دور بيضة القبان.

وتدور القوى السياسية منذ مطلع الشهر الحالي، في ذات الحلقة عقب اعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر “اعتكافه السياسي”.

وكان “الصدر” قد دخل في “صمت سياسي” واغلق ابواب التفاوضات مع جزء من القوى الشيعية التي باتت تعرف بـ “الثلث المعطل”، مما شل عملية تشكيل الحكومة.

وخلال فترة “انعزال الصدر” تداولت الاوساط السياسية حلولاً مثل “استقالة الحكومة” وتكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الاكبر.

ويرفض “الإطار التنسيقي” هذا الحل، لأنه بذلك سيسلم مقاليد السلطة الى الصدريين الذين يسعون الى تشكيل حكومة “اغلبية سياسية”.

وكان “انقاذ وطن” الذي يضم الصدريين والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، قد أعلن في اذار الماضي بانه الكتلة الاكبر.

وبدلاً من ذلك فكرت بعض التيارات السياسية، انه يمكن بقاء رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي، مع اجراء تعديلات على “كابينته”.

وحاليا هناك 4 وزارات شاغرة بعد استقالة وزيري الصحة والكهرباء العام الماضي، وفوز وزيري العمل والهجرة بمقاعد في البرلمان.

وفي اسوأ الاحتمالات هناك من طرح مقترح “اعادة الانتخابات”، وهو امر رفضه “التنسيقي” لأنه يعتقد ان ذلك سيزيد من خسارته.

وفقدت مكونات من الإطار التنسيقي، نحو 30 مقعداً في انتخابات 2021 عن نتائجه في الانتخابات السابقة.

نائب مستقل في البرلمان، يشير الى ان قرار “حل البرلمان” لا يختلف صعوبة عن انتخابات رئيس الجمهورية، الذي فجر ازمة “الثلثين”.

وكانت القوى السياسية قد وصلت الى طريق مسدود، بسبب عدم قدرة اي منها على تحقيق 220 مقعدا على الاقل (من أصل 329) لانتخاب “الرئيس”.

وبحسب تفسير سابق للمحكمة الاتحادية، اشترطت لتمرير رئيس الجمهورية، ان يكون نصاب الجلسة لا يقل عن الثلثين.

وقبل يومين اقتحم سجال “حل البرلمان” تيار جديد صعد الى المجلس على خلفية تظاهرات تشرين.

واعلنت حركة امتداد، بانها قد تذهب الى “حل البرلمان” إذا لم تستطع مع “القوى المستقلة تشكيل الكتلة الاكبر”.

ووصف النائب المستقل، ما اعلنته حركة امتداد مؤخرا، بانه “قفزة في الهواء” والبحث عن “الشهرة”.

النائب الذي طلب عدم نشر اسمه قال لـ(المدى) ان “كلام امتداد غير واقعي والحركة لا تمتلك عصا موسى”، مبينا ان “هناك تجاذبات بين طرفين والحل يكون اما بالتوافق او ذهاب أحد اطرافها الى المعارضة، وكلام بعض المستقلين يأتي بسبب تزايد الضغوط من جمهورهم لإيجاد حل للازمة السياسية”.

وقالت الحركة في بيان إنه “في الوقت الذي حثت حركتنا منذ تأسيسها جماهير الشعب إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات وعدم المقاطعة كي ننتج برلماناً (….) فشلت القوى السياسية فشلاً ذريعاً في تمرير رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة”.

واعتبرت الحركة التي شاركت لأول مرة في الانتخابات العام الماضي، بان ذلك الفشل: “انعكس على انتهاك المدد الدستورية والاستهانة بالتزاماتهم تجاه الشعب والوطن والذي أدى بدوره الى تعطيل مصالح الشعب وشلل تام في عجلة بناء الدولة”.

وأضافت، “لذا فإن حركة امتداد ستسعى إلى المبادرة بتشكيل الكتلة الأكبر من النواب المستقلين والنواب الأحرار من الكتل الأخرى أو حل البرلمان في نهاية المطاف”.

وتابعت، “كما تؤكد الحركة سعيها الحثيث لاستكمال الإجراءات الأصولية الضرورية لإجراءات البدء بتشريع التعديلات الدستورية كونها المخرج الوحيد من الانسداد السياسي الذي حصل سابقا ويحصل حالياً وسيتسمر بالحصول في حالة عدم اجراء هذه التعديلات”.

ودعت الحركة إلى حراك جماهيري سلمي للضغط على المنظومة السياسية لتعود إلى جادة الصواب وتغليب مصالح الشعب على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة”.

وبحسب تصريح سابق لمجلس القضاء، فان حل البرلمان يتطلب تصويت الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، كما ان “انقاذ وطن” يمتلك لوحده 180 مقعداً على الاقل.

وعلى ضوء ذلك اعتبر النائب المستقل ان: “بيان الحركة يشبه كلامها السابق عن توزيع راتب الموظفين بالدولار..هو بحث عن الشهرة والظهور في الاعلام”.

وكان علاء الركابي قد اثار الجدل في البرلمان، اثناء مداولات رفع سعر الدينار الشهر الماضي، حين طالب الحكومة بتوزيع رواتب الموظفين بالدولار، كأحد حلول الازمة!

ووصفت تحركات “امتداد” الاخيرة في ضوء الازمة السياسية، بانها مرتبكة حين قررت في جلسة انتخابات الرئيس الثالثة التي جرت في الشهر الماضي عدم الحضور، بينما كانت قد اعلنت في الجلسة التي سبقتها تحقق مطالبها وهو ما دفعها للتواجد في الجلسة.

وقدمت الحركة التي تحولت بعد الانتخابات الى “تحالف من اجل الشعب” متحالفة مع حركة الجيل الجديد، 14 مطلبا يتعلق بالتحقيق بحوادث قتل المتظاهرين، ورواتب “البيشمركة”.

وتعرضت الحركة الى انشقاقات كبيرة ما بعد الانتخابات، بسبب اتهامات طالت رئيس الحركة بانه خالف القواعد وصوت الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي كان يعتبره الحزب جزءا من المشكلة التي قامت ضدها “تشرين”.

وتملك الحركة 9 مقاعد من أصل 18 ضمن “تحالف الشعب”، ويعتقد ان هناك بين 60 الى 65 مقعداً مازالوا في منطقة رمادية بين الطرفين المتنازعين في البرلمان.

تهم كيدية

وتقول مصادر سياسية، ان “المستقلين” -وهو لفظ بات يطلق على المرشحين المنفردين والاحزاب التي لم تنخرط مع أحد المتخاصمين في البرلمان-يقعون تحت ضغط شديد.

المصادر التي تحدثت لـ(المدى) اشارت الى ان أحد النواب المستقلين – لم تذكر اسمه-تم اتهامه بشكل كيدي بـ “اغتصاب احدى النساء” في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الثانية.

واكدت المصادر ان ذلك النائب “تلقى اتصالا بوجود الشرطة في منزله، في أحد الاحياء الراقية غربي بغداد، ليمنع من حضور الجلسة التي عقدت في الشهر الماضي”.

ومضت المصادر: “حين وصل النائب الى منزله وجد احدى النساء ادعت ان الاخير قام باغتصابها، ثم اغلقت القضية بعد ذلك بسبب تناقض كلام المرأة وعدم صحته”.

وهذه الجلسة التي لم يحضرها النائب كانت على وشك تحقيق النصاب، حيث وصل عدد الحاضرين فيها الى 202 نائبا.

وكانت تسريبات وصلت لـ(المدى) الشهر الماضي، اكدت تلقي نواب مستقلين “تهديدات” على هواتفهم لمنعهم من حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

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