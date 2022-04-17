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عملية هوليودية.. اقتحام مركز تجاري من مفرغة هواء وسرقة مبالغ مالية جنوبي العراق

افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بتعرض احد المراكز التجارية السرقة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر ان ” مجهولين اقتحموا مجمعا تجاريا من مدخل مفرغة الهواء بمنطقة حي اريدو وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة”، لافتا إلى أن ” الجناة قاموا بسرقة 25 مليون دينار وعشرات ارصدة الهاتف النقال فضلا عن سرقة جهاز تسجيل كاميرا المراقبة”.

من جانب أخر، اكد المصدر، ان ” القوات الامنية تمكنت من اعتقال لص داخل إحدى الحسينيات بمنطقة الخميسات شرقي مدينة الناصرية بعدما حاصره الاهالي بداخلها، اذ كان يحاول سرقة الحسينية “.

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