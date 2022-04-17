كذب التيارات الدينية لم تكن صدفة، نعيم الهاشمي الخفاجي

الإسلام جاء في قيم لتنظيم حياة الإنسان، حدد العلاقات ووضع قوانين الإرث والتعامل والبيع والشراء والزواج والطلاق، وأكد الإسلام على الصدق وبغض الكذب والنفاق، لكن للأسف ابتلي المسلمون بكثرة الكذابين، بل نفسه رسول الله ص حذر المسلمين من الكذابين، عن الإمام محمد الجواد أبي جعفر الثاني عليه السلام في مناظرته مع يحيى بن أكثم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع: قد كثرت علي الكذابة وستكثر فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به. الخبر.

الرسول ص ووفق حديث رواه احد أئمة ال البيت ع من أحفاد الرسول ص حذر من كثرة الكذابين، بما ان الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم حذر من كثرة الكذابين أصبح وجود الكذابين أمر واقع في واقعنا العربي والإسلامي.

استعمل الكذب كسلاح للتغطية على الحقائق وللكسب السياسي، فاطمة الزهراء عليها السلام الصادقة بنت الصادق الأمين عندما طالبت في ارثها من زعيم الانقلاب العسكري الذي حدث في سقيفة بني ساعدة، زعيم الانقلاب روى حديث مكذوب على رسول الله ص بالقول اننا معاشر الأنبياء لانورث، معاوية اتبع أسلوب الكذب، واتبع أسلوب الغاية تبرر الوسيلة سبق ميكافيلي في قرون من الزمان، معاوية في اعترافه انه وضع أحاديث للصحابة مقابل كل منقبة إلى علي بن أبي طالب ع أشار إليها رسول الله ص في أحاديث نبوية، معظم جرائم القتل التي طالت المعارضين للأنظمة الأموية والعباسية وبني عثمان ودولنا الحالية يتم تلفيق الأكاذيب من قبل الحكام لقتل معارضيهم واضهارهم بمظهر الأشرار، بل ابن تيمية قال الحسين بن علي قتل بسيف جده، وقال دم الحسين ليس باطهر من دم عثمان، شيوخ الوهابية عبر تاريخهم يمتتازون في الكذب والافتراء وتكفير كل مسلم لايدين في دين الوهابية.

الباحث البارز حمادي الرديسي، في كتابه (حلف نجد)، الصادر عن دار سويل (Seuil) الفرنسية، سنة (2012م)، أنّ الوهابية «دين مضاد»، بحسب المصطلح الأنتربولوجي، وتعريفه أنّه «دين ينفي كلّ ما سبق، ويعزل كلّ ما هو غريب منه، خارج عنه، ويسوّي الاختلاف عنه بالكفر» ص18. ويمكن أن تُعدّ، أيضاً، فرقة إسلاميّة، ولكنّ ما يميّزها، بعمق، عن غيرها من الفرق الإسلامية الأخرى المعاصرة لها، الأدبيّات الراديكاليّة، والأفعال الطهريّة لأتباعها، ما يجعلهم يَعدّون أنفسهم صورة عن الصحابة، ومحمد بن عبد الوهاب، صورة عن الرسول.

فتنة الوهابية الحديثة التي نشرتها دول البترول البدوية الخليجية طالت كل المسلمين، المال الخليجي وهب معظم الحركات الإسلامية السنية الاخوانية، وحاول الإخوان المتوهبون النفوذ إلى عقول عامة المسلمين من خلال الفلسفة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والمفاهيم الفلسفية، طه العلواني تبنته حركة الإخوان فيلسوفاً لها، وطارق رمضان يعتبرونه المنافح الفلسفي والأكاديمي عنهم في الغرب ويخوض نقاشاتٍ مع إدغار موران، واحد من أهم الفلاسفة الأحياء، طارق رمضان يتقن الفلسفة للترويج للوهابية ولايؤمن بها لا من قريب ولا من بعيد، في مواقع التواصل الاجتماعي نجد مئات الحسابات إلى أشخاص وهابية من بدو الخليج يكتبون حول الفلسفة وغايتهم من الفلسفة الاستفادة من مفهوم وكيفية صناعة الكذب والتشكيك للتغطية على معتقدات الوهابية، شيء طبيعي نجد مئات من الظلاميين يحاولون خداع عامة الناس من خلال الاستثمار بالفلسفة والعلوم والثقافة من أجل نصرة أيديولوجيا الإخوان الوهابية ودعم العصابات الإرهابية الاخوانية في سوريا والعراق واليمن ومصر وليبيا وسابقا في الجزائر وأفغانستان، بعد خلافات النظام السعودي والإماراتي مع حركة الإخوان المتوهبون، السعودية والإمارات وقطر يملكون أموال ضخمة مخصصة لنشر الوهابية ولديهم آلاف من الدكاترة العاطلين عن العمل والمرتزقة من كتاب و صحفيين ومحللين من جميع الدول العربية ومن مختلف التيارات السياسية ومن كلا الجنسين، يكتبون مقابل الحصول على أموال، مركز المسبار للدراسات والبحوث في دبي طبع دراسات متخصصة منها ابحاث جمعت وطبعت في كتاب تحت عنوان: «الإسلاميون والعلوم الاجتماعية… التضليل بالمعرفة» في يناير (كانون الثاني) 2020، وهو يوزع الأبحاث على توظيف دعاة الإسلام السياسي الاخواني الوهابي للتاريخ، وقراءتهم الآيديولوجية له، ويدرس توظيفهم للعلوم الاجتماعية، والإنسانية، واستغلال علوم التربية، ورهانات الأسلمة في المسألة الاقتصادية، وملامح الأزمة في هذه الأطروحات، ولا يفوّت الكتاب فحص دور الإسلاميين مع الميديا الجديدة، وجدلية العلاقة بين التيار الإسلامي والقانون، وكيف وظف الإسلام السياسي القانون، هذا علاوة على استثمارهم في العلوم السياسية، مع عدم نسيان دراسة الإسلاميين في تونس وعلم الاجتماع.

بحسب مقدمة هيئة التحرير للكتاب، فإن «(توظيف الإسلاميين للعلوم الاجتماعية) بات واضحاً، إذ تبرهن القراءة الهادئة لأدبياتهم الآيديولوجية على تطويعهم هذه العلوم؛ خدمة لمشروعهم التربوي والسياسي والاقتصادي.

حركة الإخوان المتوهبة لديهم كتاب ومتخصصين في مجالات : التاريخ، وعلوم التربية، مروراً بالاقتصاد، والإعلام، وصولاً إلى الفلسفة، والقانون، وعلم الاجتماع، الغاية خدمة للمشروع السياسي لحركة الإخوان المتوهبين لدينا بصحيفة صوت العراق القيادي الإخواني الليبي المتوهب الدكتور علي الصلابي ومعه شخص يكتب قبل اسمه المفكر الإسلامي العضنطري من سوريا يكتب لتلميع وجه العصابات الاخوانية الإرهابية في سوريا بحجة اسم الثورة السورية……الخ.

هؤلاء لا يؤمنون بالفلسفة، الفلسفة حركة للعقل المتحرر وهؤلاء عقولهم مغلقة يكتبون بصحفنا العراقية ومنها صحيفة صوت العراق، ولو كان نفس هؤلاء لديهم صحف لهم اقسم بالله يمنعوننا أن ننشر في صحفهم ابدا، يقول الفيلسوف كانط ( مرّةً إن عصابةً من الشياطين تستطيع إنشاء دولة «شريطة أن يكون لهم الذكاء اللازم ليس غير»).

الحمد لله الوهابية صنيعة الاستعمار وقد تفنن البريطانيين في دعم صناعتهم في نشر التطرف والكراهية والقتل، يقول أمين الريحانى في كتابه “معجزة فوق الرمال”، ص64: انهم الوهابية يعتقدون ان من كان خارج مذهبهم فهو ليس بمسلم، فيشيرون الى ذلك فى سلامهم على بعض (السلام عليكم يا الإخوان حيا الله المسلمين) وإذا سلم عليهم سني او شيعي فلا يردون السلام.

وذكر جون فيلبي مستشار بن سعود البريطاني في تقرير واف كتبه بعد إقامة طالت ثلاثة أشهر فى معسكر حاكم الرياض بالإحساء الى المقيم البريطاني بالخليج السير بيرسى كوكس:

“طبقا للقرآن فلا ينبغي ان يكون هناك قتال بين أخيار المسلمين (الوهابيين) وبين المسيحيين لأنهم من أهل الكتاب والتسامح معهم توجيه من الله؛ أما قتال المسلمين الأخيار وجهادهم فلا يكون الا مع الكفار والمشركين، وأول الكفار والمشركين هم العثمانيون وأيضا الأشراف الهاشميون وباختصار كل المحمدية عدا الوهابيين”… ثم يضيف فيلبى قائلا عبارة لها رنين:

“ليس من شأننا تصحيح الخطأ فى هذا الموضوع بل على العكس علينا تعميق كراهية بن سعود لكل المسلمين من غير الوهابيين فكلما زادت هذه الكراهية للجميع كان ذلك متوافقا مع مصالحنا”.

وسنجد هذا العزل والإقصاء حين يبرر عبد العزيز السعود تحالفه مع بريطانيا (المسيحية التي يأمرنا ديننا بالبر إليها) ضد العثمانيين والهاشميين في الحجاز (المرتدين). وفي أيامنا هذه يجري بالمثل تبرير التحالف مع إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران.

أن دولة الوهابية ورغم الدعم الغربي لهم ووجود أموال البترول الضخمة، حسب وصف الفيلسوف كانط أن هذه الدولة الخرنكعية، سواء تزعمتها زمرة ضالةٌ أم شيطانية أم غير ذلك، لا يمكن أن تكون حديثة بالمعنى الحقيقي للكلمة، تبقى دولة تؤمن بالقتل والذبح وتنشر الكراهية حتى على مواطنيها من الشيعة والسنة والمتصوفة الذين لا يؤمنون بدين الوهابية، النظام في السعودية درس الفلسفة في المدارس السعودية المدنية في المدارس الابتدائية والثانوية والاعدادية والمعاهد والجامعات مع إبقاء تدريس عقائد ابن تيمية وابن عبدالوهاب التكفيرية، بل وجدت اطروحة دكتوراة لشيخ وهابي يقول ان ابن تيمية فيلسوف ……الخ.

دراسة الوهابية للعلوم الإنسانية والعلمية والاقتصادية والفلسفة ودراسة التخصصات التطبيقية في الهندسة والطب والآداب والعلوم الاجتماعية، الغاية من ذلك توظيف العلوم للقتل والذبح والكراهية، الأجنحة السياسية المحترمة للوهابية في الدولة السعودية والإماراتية والقطرية والبحرينية ومعهم آلاف المتوهبين من حركات الإخوان ومعهم فيالق الإعلاميين من بقايا الشيوعيين ومن كلا الجنسين يتحدثون في مختلف أنواع كلمات الاعتدال والمساواة على عكس ما يتحدث به الملثّمون على الشاشات التلفزيونية في عمليات الذبح والقتل، بل يظهرون في أشكال جميلة ولطيفة يقدموهم كمفكرين وفلاسفة، وبعضهم علماء إجتماع، ومترجم لغات ، وشارح منطق أرسطو، بالنسبة للمراقب الواعي يفهم هذه الظاهرة السلبية الجماعات الوهابية الاخوانية التكفيرية، وواجب الكاتب المثقف الواعي الكتابة للتنبيه من شرهم و للوقاية من خطورة هؤلاء المرتزقة المحتمين تحت ظل مؤسساتية حكومية الكثير منها رسمية.

رحم الله الكاتب الشيوعي العراقي شمران الياسري أبو كاطع كتب مقالة بصحيفة الحزب الشيوعي العراقي بعد قيام جناح مؤثر بالحرب الشيوعي العراقي في توقيع اتفاقية مع البعثيين بالعراق، فكان سيد شمران ضد توجه التصالح مع البعثيين فكتب مقال بعنوان

الحصان حصانه بس جلالة متغير، لذلك الوهابية تبقى وهابية تكفيرية متخلفة تؤمن بالقتل والإرهاب وإن تستر قادتها في شغل وظائف مدنية كأطباء ومهندسين و فيزياويين …..الخ أيمن الظواهري كان طبيب بشري شكله لطيف انتمى للإخوان المتوهبين أصبح زعيم تنظيم القاعدة الوهابي الإرهابي فجر وفخخ بكل أصقاع العالم، ‏تخيل إن الفنان السوري أيمن زيدان، قبل يومين كان بالعراق، بمجرد نشره صور زيارة الامام الحسين واجه موجة من الشتم والتسقيط، من الفئات الوهابية المسيطرة على المجتمعات العربية، التي تضمر الحقد وكره أهل البيت عليهم السلام كجزء من معتقداتهم الموروثة من بني أمية، لم نفتري على الأخ الفنان السوري، بل هو نفسه نشر تعرضه لمضايقات بسبب زيارته إلى ضريح الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، نشر ذلك على صفحته في تويتر.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

16/4/2022

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