مصري يستدعي روح الموالد الشعبية بالفن التشكيلي

افتتح في العاصمة المصرية القاهرة، معرض «المولد» للفنان التشكيلي المصري، إبراهيم البريدي، والذي يأخذ زواره في رحلة إلى قلب القرية والحارة الشعبية من خلال 57 لوحة فنية تحمل عبق الموالد الشعبية المصرية.

وقال البريدي: «إن المعرض الذي يقام بقاعة «أوديسي للفنون»، ويستمر حتى السابع والعشرين من شهر أبريل الجاري، يستعيد عوالم الموالد الشعبية، والطقوس التي تصاحب احتفالات المصريين بموالد الأولياء والقديسين، ويجول بزواره وسط تلك المظاهر، وينقل لهم تلك الروح التي تتفرّد بها مصر، وتأخذ بألباب المصريين، وتلمس شغاف القلوب».

وأشار البريدي إلى أن المعرض يقدم صوراً من «الليلة الكبيرة» ومشاهد شعبية من قلب البيئة والحارة المصرية.

يذكر أن البريدي، هو فنان تشكيلي مصري، حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون، كما حاز عدداً من الجوائز والتكريمات المحلية والعربية والدولية.

وأقام وشارك البريدي في عشرات المعارض الفنية داخل مصر وعدد من الدول بينها إيطاليا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وبلجيكا، وفرنسا، وغيرها.

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