أ. د. جواد كاظم لفته الكعبي

“نزاع عشائر … نفطية”؟!

أولا. (أنا العراق … والعراق أنا) في وضع معايير التصرف … بالثروة النفطية الوطنية:

هكذا يُفّهم تصريح لوزير النفط يقول فيه (“الأخبار”، 5 نيسان 2022) “إن العراق وضع معايير جديدة لاحتساب حصة إقليم كردستان من الصادرات النفطية التي يتم تسليمها للحكومة الاتحادية.. (لأنه في) العام الماضي كانت هناك مبالغ قليلة دفعت إلى الإقليم”، ولكنه لم يتكرم على أهل النفط العراقي بالتعريف بماهية هذه المعايير ومَنْ وضعها:

1) لا يضع “العراق” بنفسه كدولة معايير إجازة أو تقييد شيئا ما، إذ أن مَنْ يضعها هو سلطاته الاتحادية المختصة، فمَنْ وضعها إذن: “مجلس النواب” كسلطة تشريعية، أم “مجلس الوزراء” كسلطة تنفيذية، أم “وزارة النفط” كسلطة وظيفية، أم “وزير النفط” كموظف؟ اللافت أن مجلس الوزراء الحالي سَيُغادر السلطة التنفيذية حال تشكيل الحكومة الجديدة، وأن أمر تغيير معايير توزيع الثروة النفطية السائد ليس من صلاحياته الدستورية، فضلا عن أن هذا التوزيع محكوم بمعيار دستوري هو “الإنصاف” بما يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، وليس بمعيار “رغبة” موظف في وزارة أو مؤسسة حكومية كوزارة!

2) لم يطلع ولم يسمع أهل النفط أن سلطاتهم الاتحادية قد وضعت المعايير التي يتحدث عنها التصريح، وهذا ما يسمح لهم بالافتراض أن مّنْ وضعها هو الوزير نفسه، ولكنه لا يمتلك الصلاحية القانونية لتوزيع الصادرات النفطية الوطنية كحصص، إذ حسب قرار المحكمة الاتحادية العليا في شباط 2022، يتوجب استلام الحكومة الاتحادية والمُتمثلة بوزارة النفط الاتحادية “كامل إنتاج النفط” من حقول الإقليم، لتقوم باستخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص “استكشاف النفط واستخراجه وتصديره”، وليس لتوزيع حصص صادراته!

3) وحسب قرار المحكمة أعلاه، يستلم الإقليم حصته من الموازنة العامة الاتحادية التي يضعها مجلس الوزراء ويُشرّعها مجلس النواب بقانون (مثلا 12,67% كما في موازنة 2021)، وليس حصة من صادراته النفطية كما يقول التصريح، وإذا وجدت الحكومة الاتحادية حاجة مُبررة لزيادة حصة الإقليم من الموازنة العامة فستزيدها بلا أدنى شك!

… كتب أحدهم عنوانا لمقاله (“الأخبار”، 6 نيسان 2022): “تصريح السيد وزير النفط فيه شبهة تهيئة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية”، ولكن المقال قد أغفل ذكر … مَنْ هم “المتهيئون”؟ وما هي مصلحتهم في “الالتفاف”؟

ثانيا. ماذا يقول الحائز على جائزة نوبل بالاقتصاد عن مشكلة … “الورش الخاصة”:

حسب بيان للمكتب الإعلامي لوزير النفط في 7 نيسان 2022، كانت الورشة الرابعة بعنوان “مقارنة بين عقود الخدمة والمشاركة بالإنتاج”، وكان غرضها “وضع آليات تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية” بشأن بطلان عقود نفط إقليم كردستان ومراجعتها (لا علم ليّ بعناوين وأغراض الورش الخاصة الثلاث السابقة). وكنتيجة لجهودها المبذولة في مقارنة العقود، لا يمكن للورشة الرابعة كما أتوقع، أن توصي باستبدال نمط عقود حكومة إقليم كردستان “المشاركة بالإنتاج” بنمط عقود “الخدمة” للأسباب الآتية على أقل تقدير:

عَدّت المحكمة عقود كردستان باطلة ليس بسبب نمطها، وإنما بسبب كوّنها استمدت شرعيتها القانونية وقت إبرامها من قانون للإقليم كان ساري المفعول، حكمت المحكمة لاحقا بعدم دستوريته، إذ أن قرار المحكمة لم يَشّر قط إلى عدم دستورية “نمط” هذه العقود!

في عقود الخدمة، فقدت الحكومة الاتحادية السيطرة التنظيمية على العمليات النفطية وعلى تكوين واحتساب تكاليفها، ولا أظن أن الورشة ستوصي بهذا المصير لعقود حكومة الإقليم لأنه سيتقاطع مع معيار “المنفعة الأعلى” للشعب العراقي المنصوص عليه في الدستور!

سيكون من المنطقي تماما أن توصي الورشة بإبقاء نمط عقود حكومة الإقليم على حاله، نظرا لأن الحكومة الاتحادية نفسها قد تبنت هذا النمط في تعاقدات النفط والغاز العام الماضي لبعض حقول ديالى والأنبار والبصرة!

تتضمن عقود الخدمة بندا عن “الشراكة” (خدمات لوجستية يقدمها الشريك الحكومي في العقد لصالح المقاول، مثلا إزالة الألغام في منطقة العقد وتسهيل الحصول على سمات الدخول)، وبندا آخرا عن “المشاركة” (توزيع حصص المشاركين في العقد، وهم الشريك الحكومي وشركات المقاول)، وهما بندان لا يعنيان بأي حال من الأحوال شراكة أو مشاركة فعلية في الرأسمال والتكنولوجيا والخبرة التنظيمية، والأمر نفسه في عقود الإقليم. هذا الأمر يجعل من النمطين مُتماثلين في قيمة الفعل التنظيمي لهما، وبذلك تنتفي الحاجة إلى الاستبدال!

أظن أن الورشة ستتحلى بالعقلانية والمسؤولية عندما توصي بعدم تغيير نمط عقود الإقليم، آخذة بعين الاعتبار مخاطر احتمالية ردة فعل الشركات الأجنبية المستثمرة لها كالانسحاب من العقد أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، واحتمالية توقف الإنتاج منها، واحتمالية ردة الفعل السياسية لحكومة الإقليم!

وبحسب قناعة عالم الإدارة الأمريكي Simon H.، حينما يصطدم الناس في حياتهم بمشكلة المُفاضلة ما بين الاحتمالات الكثيرة للاختيار، فإنهم عادة لا يستطيعون التعامل بنجاح كبير مع الواقع بكل تجلياته وتعقيداته، الأمر الذي يضطرهم للجوء إلى نموذج مُبسط للتعامل مع المشكلة، آخذين بعين الاعتبار التبعات المنشودة أو تلك غير المرغوبة والتي يُراد التهرب منها، والقيّم والتكاليف الايجابية والسلبية المُراد مقارنتها عند تقييمهم النتائج.

… اللهم اهدي أصحاب الورش الخاصة سبيل حُسن الاختيار، ولا تزعّلوا ابن الوطن كاكا مسعود بمغنم ما يسوى … عفطة عنزة تائهة في وديان وقمم جبالنا!

ثالثا. منو يكّول أربيل … تشرب لبن مخلوط (نص جلسة تفاوض مُتخيلة غير رسمية):

حل وفد من عاصمة “اللبن” أربيل ضيفا على عاصمة “السمج المسكّوف” بغداد، للتفاوض حول “وضع آليات تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية” بشأن بطلان عقود نفط حكومة إقليم كردستان، وتم تكريم الضيوف بأقداح لبن كبيرة وأطباق مُقبلات متنوعة:

أربيل: كاكا شنو هذا؟ … لبن أربيل! واحنا هسا جايين منها وشاربين لبنها؟

بغداد: نعم كاكا، لبن أربيل لأنه الأصفى في العراق، وحتى تعرفون مقدار معزتكم عندنا، قمنا بخلطه بشوية “مراجعة وتعديل وتحسين”، و”تأسيس شركة” لإدارة لبنكم (عفوا نفطكم) تكون هي وحسابها المصرفي في البنوك الأجنبية مُلكنا، وسنعطيكم منه شيئا عند الحاجة!

أربيل: زين كاكا وأطباق المُقبلات هذي شنو قصتها؟

بغداد: كاكا انتو متعودين على شرب لبن صافي واحنا قمنا بخلطه، وحتى تشربوه هنيئا مريئا قدمنا لكم مزة من “صلاحيات ومعايير وأصول” بغدادية وعالمية!

أربيل: كاكا احنا ما جايين نشرب لبن مغشوش ونتمزمز بمزة غريبة، احنا عدنا “خطة عمل مستقبلية لمعالجة إشكالية النفط””، أساسها “قانون النفط والغاز كحل أمثل”!

بغداد: كاكا هذا الموجود حاليا، وخذوا الأقداح والأطباق هدية لكبيركم وبعدين تعالوا إلينا!

أربيل: (جمع الوفد الأقداح والأطباق وهو يتمتم مع نفسه بصوت غير مسموع) … هذي الحكومة مو مُضيافة وهي راحلة، وعلينا انتظار تشكيل حكومة تحالف الأغلبية!

… يُقال أن الإستراتيجية التفاوضية لأربيل تمتاز بالنفس الطويل والصلابة وقائمة على ثلاث دعائم: أكل المسكّوف البغدادي، والتحلي بالبرحي البصري، وشرب اللبن الأربيلي … الأصلي!

رابعا. حوار … فاقد الموضوع وبنهايات مفتوحة (نص جلسة تفاوض مُتخيلة رسمية):

حل وفد من حكومة أربيل ضيفا على حكومة بغداد مُتمثلة بوزارة النفط، للتفاوض حول “وضع آليات تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية” بشأن عدم دستورية عقود نفط حكومة إقليم كردستان:

أربيل: قرأنا تصريحا لكم يوم 5 نيسان من هذا الشهر بأنكم وضعتم معايير جديدة لتوزيع الصادرات النفطية بين حكومتنا وحكومتكم!

بغداد: نعم، ولكن في ورشتنا الخاصة الرابعة يوم 7 نيسان تخلينا عنها، واستبدلناها بمراجعة عقود الشراكة بالإنتاج المُبرمة في الإقليم بالمقارنة مع عقود الخدمة المعتمدة من قبل الوزارة!

أربيل: وهل ستجري “المراجعة” على وفق قرار المحكمة بتحديد الحقوق المالية التي بذمتنا؟

بغداد: جزئيا نعم، ولكننا سنقوم أيضا بتعديل العقود وتحسينها”!

أربيل: ولكن قرار المحكمة لا يتضمن “تعديل وتحسين” عقودنا؟

بغداد: (…)!

أربيل: وماذا سيتضمن التعديل والتحسين؟

بغداد: تحويل جهة التعاقد، وتأسيس شركة تكون مملوكة للسلطة الاتحادية لإدارة النشاط النفطي عندكم، وفتح حساب مصرفي لها في أحد المصارف العالمية يكون مملوكا لوزارة المالية لإيداع إيراداتها من تصدير النفط، يُستخدم لتأمين مدفوعات لصالحكم في حال تأخر إرسالها من وزارة المالية الاتحادية!

أربيل: وعلى وفق أية أحكام وضوابط مؤسساتية ستعمل الشركة في مقرها بأربيل؟

بغداد: ستعمل الشركة بموجب “صلاحيات ومعايير وأصول” يتم إعدادها وتقديرها من قبل شركة النفط الوطنية ووزارة النفط الاتحادية!

أربيل: ولكن قانون شركة النفط الوطنية مطعون دستوريا بالكثير من أحكامه من قبل المحكمة ولم يجرِ تعديلها لغاية الآن، ووزارة نفطكم الاتحادية وحكومتكم أيضا مهمتها تصريف الأعمال النفطية، وليس وضع الضوابط الحاكمة والناظمة والحامية للتصرف بالثروة النفطية الوطنية!

بغداد: (…)! طيب، وما هي خياراتكم ومقترحاتكم؟

أربيل: خيارنا الوحيد هو الاحتكام إلى الدستور، ووضع “خطة عمل مستقبلية”، وتشريع “قانون النفط والغاز” الاتحادي!

… “ومضى كل في طريقه”!

خامسا. خلاف لا تُفضي حلوله المُقترحة إلى شَدّ … راية العباس:

لا أرى الآن أن حكومتي الإقليم والمركز مستعجلتان لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية عقود نفط الإقليم، ورؤيتي جاءت على ضوء تحليل ما اقترحه الطرفان من حلول لا يمكن تحقيقها عمليا في المدى القصير:

1) تقترح حكومة المركز تأسيس “شركة نفطية” يكون مقرها أربيل، ولكنها لا تمتلك حظوظ التأسيس والنشاط بكفاءة وفاعلية على الأقل من الجوانب الثلاثة الآتية:

تؤسس الشركة بقرار من مجلس الوزراء الاتحادي كما يقول الاقتراح، وليس بتشريع قانون اتحادي خاص بها نظرا لخصوصيتها المؤسساتية التنظيمية والوظيفية، وستكون مملوكة للسلطة الاتحادية وليس لشركة النفط الوطنية وهو أمر سيجعلها تُغرد عملياتيا وإستراتيجيا خارج سرب شركاتنا النفطية الأخرى، ولا تُعرف حدود ومساحة سلطات ومسؤوليات مجلس إدارتها وهوية أعضاءه وآليات تعيينهم!

“تخول الشركة بإدارة مجمل النشاط النفطي” ومنه تصدير النفط، وهو أمر مُناقض لقرار سابق للمحكمة أقرت فيه الحق الحصري لشركة (سومو) بتصدير كامل النفط الوطني!

للشركة فتح حساب ضمان في مصرف عالمي توضع فيه كافة إيراداتها من بيع وتصدير النفط، ولا أدري هل تمتلك مثلا شركة نفط البصرة مثل هذا الحساب، فضلا عن أن الشركة لا تستطيع التصرف بحسابها المصرفي بنفسها لأنه مُلك لوزارة المالية الاتحادية، ولا تُعرف آليات استخدام هذا الحساب لتأمين مدفوعات لصالح الإقليم في حال تأخر إرسالها من وزارة المالية الاتحادية!

2) وكاقتراح مُضاد بمثابة نظام إدارة جديد للثروة النفطية الوطنية، تقترح حكومة الإقليم أن “قانون النفط والغاز هو الحل الأمثل”، ولكن هذا الحل غير ممكن التحقيق أيضا، إذ سبقته ثلاث محاولات لتشريعه قُدمت مسوداتها في 2007 و2011 من قبل مجلسي الوزراء والنواب، ومحاولة رابعة كوعد من حكومة تصريف الأعمال الحالية لم تَفِ بها، باءت جميعها بالفشل بسبب اختلاف القوى السياسية الحاكمة حول أحكامه، على سبيل المثال في المسائل المفصلية الثلاث الآتية:

تسمية وعدد أشخاص الهيكل التنظيمي في نظام الإدارة الجديد على وفق أحكام الدستور!

مواقع وأدوار وسلطات ومسؤوليات الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة في نظام الإدارة الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات المحكمة ذات الصلة!

موقع ومكانة شركة النفط الوطنية في نظام الإدارة الجديد!

… يحتاج حل الخلاف ما بين عشيرة “الشركة” وعشيرة “القانون” إلى … فريضة!

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د. جواد الكعبي، 16 نيسان 2022

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