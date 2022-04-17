وزير النفط العراقي: تعرضنا لضغوط لزيادة إنتاج النفط بعيدا عن “أوبك”

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم السبت في مقابلة مع تلفزيون الحدث إن العراق تعرض لضغوط لزيادة إنتاجه النفطي خارج نطاق سياسة أوبك للإنتاج.

وأضاف الوزير أن أوبك ملتزمة بتوفير إمدادات النفط اللازمة لتعويض أي عجز للنفط الخام.

وفي وقت سابق من العام الماضي قال عبد الجبار إن وزارته تستهدف تصدير 3.4 ملايين برميل نفط يومياً خلال 2022؛ مؤكداً أن بلاده لن تطلب استثناء لزيادة الصادرات.

وأضاف عبد الجبار في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واع)، أن “سياسة أوبك ليست لخفض أو رفع الأسعار، وإنما تعمل على تحقيق الاستمرارية في إمدادات الطاقة في العالم”.

وتابع عبد الجبار أن “أوبك ماضية بزيادة طبيعية بنحو 400 ألف برميل لكل شهر، وسيكون هناك إعادة مراجعة خلال الربع الأول لعام 2022 بشأن الإبقاء على هذه الزيادة”.

وقال وقتها: “من المفترض أن نصل في الربع الأول من عام 2022 الى 3 ملايين و400 ألف برميل وهي حصتنا في السوق”.

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