أشرف زكي: لا مكان لحلا شيحة في نقابة المهن التمثيلية

تحدث الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، عن تصريحات الفنانة حلا شيحه المتمثلة بالهجوم على الفن والفنانين، وذلك بعد اعتزالها التمثيل.

وعلق أشرف زكي خلال مشاركته في برنامج “العرافة”، المذاع على شاشة “المحور، على فيديو يتحدث فيه عن عدم سماحه مرة أخرى لعودة الفنانة حلا شيحة إلى نقابة المهن، قائلا “أخطأت وغلطت في عودتها مرة أخرى للنقابة.. وحلا شيحة لم يعد لها مكان بالنقابة ولن يكون لها مكان مرة أخرى”.

وأضاف زكي :”نحن لم نكن قاسيين مع حلا هي التي كانت قاسية معنا ..هي أخطأت بحق زملائها”.

ووجه زكي تحية لحلا شيحة، وذكر أنها كانت طالبته في المعهد، وأنه تشرف بتدريسها، وطلب منها الاعتزال بصمت وعدم القيام بإهانة مهنة التمثيل.

وتعجب زكي من تصرف حلال شيحة، بعد طلبها حذف بعض المشاهد مع الفنان تامر حسني، في فيلمهما الأخير، مضيفا: “هي طيبة وعزيزة، وخلافنا في شرف المهنة والزملاء”.

ورفض الفنان أشرف زكي بشكل قاطع عودتها للنقابة ومن ثم العودة للفن، مؤكدا أنها من الممكن أن تعود في حالة وحيدة فقط أن يكون خارج النقابة.

وكانت الفنانة حلا شيحة قد أثارت الجدل، بتصريحات لها عن التوبة من الفن للمرة الثانية بعد عودتها ومشاركتها الفنان تامر حسني، في فيلم “مش أنا” لتعود وتطلب من تامر حسني بالغاء مشاهدها في كليب الأغنية الخاصة بالفيلم.

وأثارت تصريحات شيحة غضبا عارما وسط زملائها الذين انتقدوها بحدة، طالبين منها إعادة ما تقاضته من أموال في عملها الفني، وألا تعود وتطلب التمثيل مرة أخرى حينما تنفصل عن زوجها مستقبلا، فيما ردت نقابة الممثلين عليها ببيان عنيف، وأكدت أنها لن تقف ساكتة أمام محاولات تشويه الفن والإبداع الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية لتطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة.

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