أوكرانيا تتراجع.. بوتين لن يستخدم السلاح النووي ضدنا على الأرجح

قال مسؤول بالاستخبارات الأوكرانية، الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يستخدم السلاح النووي ضدنا على الأرجح.

يأتي ذلك فيما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يلجأ إلى الأسلحة النووية أو الكيميائية..

وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية أكد الرئيس الأوكراني أنه غير مستعد للتنازل عن الجزء الشرقي من البلاد لإنهاء الحرب مع روسيا، وأن الجيش الأوكراني مستعد لمحاربة موسكو في منطقة دونباس، في معركة يرى أنها قد تغير مسار الحرب بأكملها.

وتقول روسيا إن ما يجري في أوكرانيا هو “عملية عسكرية” الهدف منها حماية المدنيين في شرق البلاد من المتطرفين النازيين في البلد المجاور.

وقال زيلينسكي في مقابلة حصرية الجمعة مع جيك تابر مراسل سي إن إن من مكتب الرئيس في كييف، وبثت اليوم الأحد، إن بلاده لا تملك ضمانات بعدم محاولة روسيا الاستيلاء على كييف إذا تمكنت من الاستيلاء على دونباس.

تأتي مقابلة زيلينسكي مع شبكة سي إن إن بعد أكثر من 7 أسابيع من إطلاق الرئيس الروسي بوتين العملية العسكرية في أوكرانيا، وسط دعاية غربية تروج لنجاح أوكراني غير متوقع في صد توغل الجيش الروسي ومنعه من الاستيلاء على كييف.

وتقول روسيا إن الجيش يحقق الأهداف المحددة لعمليته العسكرية ومن بينها نزع سلاح أوكرانيا التي كانت تسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح زيلينسكي لشبكة سي إن إن “يجب على العالم أن يكون مستعدًا لاحتمال أن يستخدم بوتين سلاحًا نوويًا تكتيكيًا لأنه لا يقدر حياة الأوكرانيين”.

وتحدث زيلينسكي باللغتين الأوكرانية والإنجليزية عن الرعب الذي شهدته بلاده والمساعدة العاجلة التي لا يزال جيشه بحاجة إليها للاستعداد لصد الهجوم الروسي القادم في الأجزاء الشرقية والجنوبية من أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وصف الأسبوع الماضي قتل المدنيين الذي ارتكبته القوات الروسية بالإبادة الجماعية.

وتنفي روسيا المزاعم الغربية والأوكرانية بشأن قتل المدنيين وتتهم كييف باختلاق روايات وهمية بما في ذلك اتهامات بقتل الآلاف في مناطق خارج كييف انسحبت منها القوات الروسية.

وتقف الآلة الدعائية الغربية إلى جانب أوكرانيا في صراعها مع روسيا ما يدعو إلى الحذر من تقاريرها التي غالبا لا تستند إلى مصادر مستقلة أو معلومة.