إستثمار  بغداد : تتجه بمشاريعها الإستثمارية من مركز العاصمة نحو أطرافها تخفيفاً للزخم السكاني فيها …

تكتسب المشاريع الإستثمارية أهمية كبيرة حالياً لكافة المجتمعات فالإستثمار اليوم يعتبر عماداً للإقتصاد الوطني ووجوده يمثل أحد الدعامات الأساسية للتنمية والتطور والإزدهار ، وقد ركزت هيئة إستثمار بغداد منذ بدء تأسيسها على وضع الخطط الجديدة وتوسيع آفاق العمل لديها فمنحت الإجازات الإستثمارية لكافة القطاعات وأعطت الأولوية للسكني فيها . هذا وسعت الهيئة خلال عملها الى تجاوز العقبات والعراقيل التي تواجه العملية الإستثمارية أو الحد من السلبيات والثغرات التي مرت بها سابقاً وبضمنها الزخم السكاني والمروري الذي عملت الهيئة بالتعاون مع الجهات القطاعية لسحبه من داخل مركز العاصمة نحو أطرافها ، إذ أن توجهات الهيئة خلال الآونة الأخيرة بدأت بالتحرك فعلياً نحو الأطراف لتحقيق التوسع للعاصمة بغداد من خلال هذه المشاريع .

ومن المشاريع التي منحتها الهيئة إجازة إستثمارية وتم تنفيذها في أطراف العاصمة نذكر على سبيل المثال لا الحصر (مجمع ابن فرناس السكني ، مجمع الزيتون السكني ، مجمع أبو الفضل السكني ، مجمع مدينة الكاظمية الجديدة السكني ، مستشفى الجامعة اللبناني ، مشروع صناعة المعدات الكهربائية للضغط العالي والمتوسط وهياكل المحطات الصندوقية ، معمل إنتاج الأنابيب البلاستيكية المحززة والمغلفة ) .

كما إستحدثت الهيئة مؤخراً عدة مشاريع يتم العمل بها حالياً في شرق العاصمة وغربها ومن أبرز هذه المشاريع ( معمل لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية ، معمل انتاج الحديد الصلب ، مجمع مدينة الجوهرة السكنية ) .

يذكر بأن هذه المشاريع ستحقق عدة أهداف إضافة الى جدواها الإقتصادية منها توفير العديد من فرص العمل للشباب والكفاءات والخبرات المحلية كما ستعمل على تنويع مصادر الدخل و تنمية العملية الإقتصادية ودفعها نحو الأمام

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