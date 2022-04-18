اتفاق مع شركة أميركية لاستكشاف النفط والغاز في صحراء الأنبار

كشف وزير النفط احسان عبد الجبار عن قرب توقيع عقد مع شركة أميركية للتحقق من الاحتياطات النفطية الغازية في الصحراء الغربية (الانبار) قبل استثمارها، مبيناً أن المضي بالإجراءات الفعلية سيكون بعد عطلة العيد. قال عبد الجبار في حوار تلفزيوني تابعته (المدى)، إن “العراق تعرض لضغوط لزيادة إنتاجه النفطي خارج نطاق سياسة أوبك للإنتاج فيما يبدو أنه من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا”.

وتابع، أن “المستهلكين دائماً ما يضغطون على حكوماتهم لتخفيض الأسعار، في حين أن ارتفاع أسعار النفط لم يكن أكثر حدة كما يتصور، لكنه يعود إلى ارتفاع معدلات التضخم عالمياً وزيادة أسعار المواد والخامات”.

وأشار عبد الجبار، إلى أن “منظمة (أوبك) ملتزمة بتوفير إمدادات النفط اللازمة لتعويض أي عجز للنفط الخام”.

وكشف، عن “عزم وزارة النفط توقيع عقد مع شركة هاليبرتون الأميركية للتحقق من حجم الاحتياطات النفطية والغازية في الصحراء الغربية من العراق قبل الدخول في مفاوضات مع شركات عالمية مهتمة بالاستثمار في هذه المنطقة”.

ونوه، إلى أن “الوزارة تجري حاليا دراسات وعمليات تحقق بشأن توفر النفط والغاز في الصحراء الغربية، قبل الدخول في مفاوضات مع شركتي أرامكو السعودية وشيفرون الأميركية للاستثمار في هذا القطاع”.

وأفاد عبد الجبار، بان “وزارة النفط لديها دراسات أولية تشير إلى أن الكميات في هذه المنطقة متدنية”، وتحدث عن “إرسال فرق استكشاف عراقية للتحقق من هذه الدراسات”، إضافة إلى ذلك أكد أن “الوزارة لديها قرار بالعمل مع شركة هاليبرتون الأميركية لحفر عدد من الآبار متوسطة الحجم”.

وذكر، أن “الأعمال جارية لتفعيل العقد مع الشركة بعد عطلة عيد الفطر ليتم، وفق نتائج الدراسات المتوقعة، حسم المفاوضات مع شركة شيفرون وأرامكو السعودية”.

وشدد عبد الجبار، على أن “وزارة النفط ماضية في مشاريعها بشأن التحقق من قدرات العراق من الغاز في الصحراء الغربية لتكون الصورة واضحة أمام المهتمين بالاستثمار في هذا المجال من قبل شركتي شيفرون وأرامكو”، مبيناً أن “عمليات الاستكشاف من قبل الفرق العراقية ماضية بالتوازي مع تفعيل العقد مع شركة هاليبرتون الأميركية”.

وذهب، إلى أن “الاستثمار في قطاع النفط الخام يسترد أموال الاستثمار بأسرع وقت ممكن لكن قطاع الغاز يحتاج لمدة طويلة لاسترداد الاستثمارات”.

وزاد عبد الجبار، “ما بعد 2013 كان هناك توقف في مشاريع واستثمارات الغاز، ولم يكن هناك دعم مطلوب ولا مشاريع مهمة حتى 2020، وإبقاء الحكومة الحالية على استثمارات النفط وإضافة استثمارات في قطاع الغاز”. وتابع، أن “حالة التلكؤ تم تجاوزها مع شركة غاز البصرة، وجرى ضخ استثمارات في الشركة بأكثر من 1.250 مليار دولار، وتأسيس حساب خاص لها واستقطاب قرض لصالحها من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 430 مليون دولار”.

ومضى عبد الجبار، إلى أن “شركة غاز البصرة بدأت تنفيذ مشاريع عملاقة جدا، تتمثل المرحلة الأولى منها في تأسيس معملين بطاقة 400 مليون قدم مكعب قياسي وتجري إضافة مرحلة ثانية بطاقة 400 مليون قدم مكعب قياسي، ووقعت الوزارة عقداً مؤخراً مع شركة توتال لإضافة 600 مليون قدم مكعب قياسي”.

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