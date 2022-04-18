الدفاع المدني: نسجل 2000 حادث حريق شهرياً

أكدت مديرية الدفاع المدني، الأحد، تسجيل 2000 حادث حريق شهرياً خلال العام الحالي، فيما أشارت الى مساع لتعديل قانون الدفاع المدني ومنحه صلاحية اغلاق المشاريع المخالفة بشكل كامل.

وقال المنسق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني نواف صباح شاكر، إن “الدفاع المدني في طور إعداد الارشادات والتوصيات للمواطنين بشأن خطة العيد”، مبيناً، أن “خطة شهر رمضان تسير وفق ما مخطط لها، حيث تضمنت نشر مفارز الدفاع المدني في أوقات الذروة خاصة الأماكن المكتظة بالسكان والتي تحمل طابعا اجتماعيا وتكثر فيها المطاعم والمقاهي”.

وأوضح أن “نسبة كبيرة من المطاعم غير ملتزمة بإجراءات الوقاية والسلامة، وبحسب قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 المعمول به الآن تقوم الفرق بإنذار صاحب المشروع المخالف مرتين وبعدها يتم فرض غرامة تصل الى مليون دينار وبامكان غلق المشروع لمدة 15 يوماً وبعدها يتم مزاولة العمل”، لافتا الى أن “إغلاق المشروع بالكامل ليس من صلاحية الدفاع المدني”.

واشار إلى أن “قانون الدفاع المدني يعد غير كافٍ ورادعٍ لأصحاب المشاريع المخالفة، ولابد من اتخاذ اجراءات للحد من حدوث الحرائق”، مؤكداً، أنَّ “بمعدل 2000 حادث حريق شهرياً سجلتها البلاد خلال العام الحالي”.

وبين أنه “خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي سجل الدفاع المدني أكثر من 6 آلاف حادث حريق في عموم البلاد عدا إقليم كردستان”، موضحاً، أنَّ “أسباب الحوادث أغلبها بسبب الإهمال بشروط السلامة والأمان”.

ولفت إلى “المساعي لتعديل قانون الدفاع المدني، والتي تنص على غلق المشروع بشكل كامل في حال عدم الامتثال لتوصيات الدفاع المدني”، مشيراً الى أن “القانون في طور التعديل والمساعي مستمرة لإصداره”.

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