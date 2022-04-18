الدفاع المدني يسجل 2000 حريق شهرياً

أكدت مديرية الدفاع المدني، أمس الأحد، تسجيل 2000 حادث حريق شهرياً خلال العام الحالي، فيما اشارت الى مساع لتعديل قانون الدفاع المدني ومنحه صلاحية اغلاق المشاريع المخالفة بشكل كامل.

وقال المنسق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني نواف صباح شاكر، في تصريح للوكالة الرسمية للانباء تابعته (المدى)، إن “الدفاع المدني في طور إعداد الارشادات والتوصيات للمواطنين بشأن خطة العيد”، مبيناً، أن “خطة شهر رمضان تسير وفق ما مخطط لها، حيث تضمنت نشر مفارز الدفاع المدني في اوقات الذروة خاصة الاماكن المكتظة بالسكان والتي تحمل طابعاً اجتماعياً وتكثر فيها المطاعم والمقاهي”.

واوضح شاكر، ان “نسبة كبيرة من المطاعم غير ملتزمة باجراءات الوقاية والسلامة، وبحسب قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 المعمول به الآن تقوم الفرق بإنذار صاحب المشروع المخالف مرتين وبعدها يتم فرض غرامة تصل الى مليون دينار وبالإمكان غلق المشروع لمدة 15 يوماً وبعدها تتم مزاولة العمل”، لافتا الى أن “إغلاق المشروع بالكامل ليس من صلاحية الدفاع المدني”.

واشار الى أن “قانون الدفاع المدني يعد غير كافٍ ولا رادعٍ لأصحاب المشاريع المخالفة، ولابد من اتخاذ اجراءات للحد من حدوث الحرائق”، مؤكداً، أنَّه “معدل 2000 حادث حريق شهرياً سجلتها البلاد خلال العام الحالي”.

وبين، أنه “خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي سجل الدفاع المدني أكثر من 6 آلاف حادث حريق في عموم البلاد عدا إقليم كردستان”، موضحاً، أنَّ “أسباب الحوادث اغلبها بسبب الاهمال في شروط السلامة والامان”.

ولفت الى، “المساعي لتعديل قانون الدفاع المدني، والتي تنص على غلق المشروع بشكل كامل في حال عدم الامتثال لتوصيات الدفاع المدني”، مشيراً الى أن “القانون في طور التعديل والمساعي مستمرة لإصداره”.

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