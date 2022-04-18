الزاملي: سيتم سحب إجازة العمل من المعامل الوهمية المهربة للنفط

أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، الأحد، انه سيتم سحب إجازة العمل من المعامل الوهمية المهربة للنفط.

وقال الزاملي: “تم اليوم استضافة وزير النفط لاستكمال الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي مع مسؤولي الوزارة بشأن أزمة الوقود وزيادة أسعار مشتقات النفط الأسود لمعامل الإسفلت وكذلك مد الأنبوب الناقل بين البصرة والعقبة”.

وأوضح أن “الوزير قدم إجابات أمام مجلس النواب ولازلنا ننتظر تشكيل الحكومة، لذلك فأن مجلس النواب هو الجهة المنتخبة الدستورية للحفاظ على مقدرات الشعب”.

وأضاف أن “البرلمان يستضيف الوزراء ولديه رسالة واضحة للحكومتين الحالية والمقبلة، هو أن مجلس النواب لايقف ضدها أو ضد المسؤولين فيها، بل يراقب أداء الحكومة ويقيمها ويريد إظهار القرارات التي تخدم المواطن”، مشيراً إلى أن “استضافة أي وزير ومسؤول ليست استجوابا”.

وتابع: “إذا كانت لدينا ملاحظات حول أي وزير نستجوبه وفقاً للقانون والنظام الداخلي الذي يسمح للبرلمان الاستضافة والمساءلة والاستجواب”، لافتا إلى أن “وجود الوزراء في مجلس النواب يزيل كثير من الغموض ويوضح الصورة بشكل أدق عن استفسارات المواطنين”.

وأوضح الزاملي أن “جلسة اليوم كانت لأجل استيضاح محاور مهمة والبرلمان أصبح لديه تصوراً واضحاً عن تلك الأزمات”، مضيفاً أن “الوزير طرح مشكلة تهريب النفط ونحن ضد تهريب المنتج العراقي”.

وقال أيضا: “المعامل المحلية التي تعمل بالنفط الأسود إذا كانت تعمل بالشكل الصحيح سندعمها، لكن إذا كانت وهمية تهرب النفط، سنقف مع الوزارة لسحب إجازة العمل منها”.

وأشار الى أن “المحور الثالث هو الأنبوب الناقل بين البصرة والعقبة، وأن البرلمان مع الحكومة عندما تقدم مشاريع تخدم البلد والمواطن بشرط أن يطلع على المشاريع الاستراتيجية لدعم الإيجابية منها ونقف ضد المشاريع السلبية منها”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط