الشارع يحذر القوى السياسية من المماطلة بتشكيل الحكومة: خطوات تصعيدية قادمة

بغداد/ تميم الحسن

خطوات تصعيدية قد يضطر لها الشارع الذي دخل مؤخرا على خط ازمة تشكيل الحكومة، لإجبار القوى السياسية على حل المشكلة. ومنذ أكثر من اسبوعين، يستمر تعليق المفاوضات بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يمتلك أكثر المقاعد في البرلمان، مع خصومه في «الإطار التنسيقي» الشيعي.

ويتوقع بالتزامن مع تلك الاحداث تدخل ايراني جديد في العراق مقابل استعداد امريكي لـ “صد طموح” طهران، بدأت تظهر مؤشراته باستبدال سفراء البلدين في العراق بتوقيت مقارب.

ومنذ الجلسة الاخيرة للبرلمان بخصوص اختيار رئيس الجمهورية التي جرت اواخر آذار الماضي، دخلت قضية تشكيل الحكومة في “جمود تام”.

وقرر “الصدر” مطلع نيسان الحالي الإعلان عن “اعتكاف سياسي”، وطلب من تياره الذي يملك 74 مقعدا، الامتناع عن التصريح حول تشكيل الحكومة.

وطلب زعيم التيار من خصومه في الإطار التنسيقي، الذهاب دونه للتفاوض مع القوى السياسية خلال مهلة 40 يوماً (بدأت من اول رمضان حتى بعد عطلة العيد).

وأعلن حلفاء الصدر في التحالف الثلاثي (انقاذ وطن) الذي يضم تحالف سيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، التزامهم بالشراكة مع التيار.

وجمع التحالف الثلاثي ما لا يقل عن 180 مقعداً، وهو اقل بنحو 40 مقعداً عن العدد المطلوب لانتخابات رئيس الجمهورية، الذي بدوره سيكلف مرشح الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة.

ورَشَحَ عن تفسير المحكمة الاتحادية الشهير، بضرورة توفر ذلك العدد لجلسة “اختيار الرئيس” عن تشكيل ما بات يعرف بـ”الثلث المعطل”، الذي تتزعمه عدد من القوى الشيعية.

ويرفض اعضاء الفريق الذي دخل في شراكة غير رسمية مع بعض الاطراف الكردية والسنية، الاعتراف بتشكيل حكومة اغلبية، ويصر على المشاركة ضمن مبدأ “التوافق”.

وفي نهاية الاسبوع الماضي، حذر عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، من حرق مراحل الانتقال من “التوافقية” الى “الاغلبية”.

وقال الحكيم وهو أحد فريق “الثلث المعطل”، في جلسة رمضانية انه “لا يمكن القفز من التوافقية التي سارت عليها العملية السياسية طوال الفترة الماضية إلى حكومة أغلبية وطنية”.

ويدعو زعيم تيار الحكمة الى ما يسمه بـ “الأغلبية المتوازنة” للخروج من الازمة، فيما يعتبر ان التمسك بتشكيل الشيعة الكتلة الاكبر هو “حقيقة اجتماعية” وليس “امر طائفي او مذهبي”.

ودعت تلك المواقف الى تصلب طرفي النزاع مما اثار انتباه الشارع الذي كان من المفترض هو صاحب مشروع “الانتخابات المبكرة” الذي طالب بها عقب تظاهرات تشرين.

مشرق الفريجي وهو ناشط ورئيس حزب خاض الانتخابات الاخيرة، يقول ان “الشارع بدأ يغلي بسبب فشل القوى السياسية في تشكيل الحكومة، وتصاعد الازمات”.

وكان العشرات قد تجمعوا في ساحة الفردوس وسط بغداد الجمعة الماضية، منددين باستمرار الازمة.

واضاف الفريجي وهو رئيس حزب نازل اخذ حقي في اتصال مع (المدى) ان “المتظاهرين طالبوا البرلمان بتشكيل الحكومة، وحركة الشارع سيحددها مدى استجابة مجلس النواب”.

وانتهت الانتخابات التشريعية منذ نحو 6 أشهر، فيما لم يستطع البرلمان إجراء سوى انتخابات رئيس للمجلس وهو محمد الحلبوسي.

ولا يعرف حتى الان فيما لو الاحتجاجات ستتكرر بشكل اسبوعي، لكن الفريجي يقول: “التظاهرات ستعود بشكل اوسع في المرة القادمة اذا استمرت الازمة”.

وكانت التظاهرات التي انطلقت في تشرين الاول 2019، قد اجبرت حكومة عادل عبد المهدي آنذاك على استقالة، واجراء انتخابات جديدة.

ويتوقع بحسب ما يدور في الاوساط السياسية، ان يذهب البرلمان الى حل نفسه واجراء انتخابات مبكرة مرة اخرى في حال عجز عن تشكيل الحكومة.

وبدأت هذه الدعوى تلقى صدا لدى بعض التيارات، حيث كشف مشعان الجبوري، القيادي في تحالف السيادة احد أطراف “انقاذ وطن” مرتين عن مناقشة هذا المقترح.

ومؤخرا، دعت حركة امتداد، وهو تيار شارك لأول مرة في الانتخابات الاخيرة، الى حل البرلمان إذا لم تتمكن الحركة من تشكيل كتلة أكبر “مع القوى المستقلة”.

مباراة «غير ودية»!

وسط تلك التجاذبات، تفيد المعلومات الواردة من كواليس السياسة، بان واشنطن لم تتدخل بشكل مباشر، فيما تراجع تأثير إيران في الفترة الماضية.

لكن تغييرات متقاربة، بحسب مصادر مقربة من بعض التيارات، جرت مؤخرا للبلدين على مستوى السفراء، تشي بجولة جديدة سيلعب فيها الطرفان على الملعب العراقي.

واستبدلت إيران، الاسبوع الماضي، سفيرها السابق في بغداد ايرج مسجدي، بآخر يبدو أكثر قربا من الحرس الثوري.

وحسين آل صادق، وهو السفير البديل، مولود في النجف ويجيد اللهجة العراقية، وتسرب بانه كان مستشارا لرئيس فليق القدس السابق قاسم سليماني.

بالمقابل تستعد واشنطن في التوقيت نفسه الى تعيين سفيرة في بغداد معروفة بمعارضتها للسياسة الايرانية، والفصائل في العراق.

وذكرت الدبلوماسية الأمريكية ألينا رومانوسكي المرشحة لتولي منصب السفيرة الجديدة، أن من أولويات عملها في حال توليها المنصب تعزيز الاستقلال والمواطنة في العراق.

وجاءت تصريحات الدبلوماسية بحسب ما نقلته مواقع اخبارية امريكية، خلال مثولها أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، في إطار الخطوات للموافقة على توليها المنصب.

وتتولى رومانوسكي حاليا منصب السفيرة الامريكية في الكويت، وأمضت 40 سنة في وزارة الخارجية الامريكية ووزارة الدفاع والوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

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