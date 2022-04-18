العراق يبلغ السويد احتجاجه على إحراق نسخة من القرآن



استدعّت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، القائم بأعمال السفارة السويدية في بغداد هاكان روث؛ على خلفية إقدام متطرفين على إحراق نسخة من القرآن الكريم.

وأقدم زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي راسموس بالودان، الخميس، الماضي على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ جنوبي السويد تحت حماية الشرطة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أنها “استدعت القائم بأعمال مملكة السويد في بغداد هاكان روث، وأبلغته احتجاج الحكومة العراقيّة، إثرَ قيام مجموعة من المتطرفين يترأسهم راسموس بالودان، بإحراق نُسَخةٍ من القرآن الكريم، بنحوٍ عد استفزازاً لمشاعر المسلمين وأساءَ بشكلٍ بالغ الحساسية لمقدساتهم”.

وأشار البيان إلى أن “هذا الأمر يحمل انعكاسات خطيرة على العلاقات بين السويد والمسلمين بعامّة، سواء كان في الدول والإسلامية والعربية أم في المجتمعات المسلمة في أوروبا”.

وحثت الوزارة في بيانها الحكومة السويديّة على “إيقاف أي أعمال تحمل طابعاً فئوياً أو مُثيراً لمشاعر المكونات الدينيّة سيما ما يمسُّ المقدسات الإسلامية”.

وعلى إثر إحراق نسخة من القرآن الكريم، قطع عدد من الحاضرين طريقا في المنطقة، وأضرموا النيران في مركبات الشرطة السويدية، كما رموا عناصر الشرطة بالحجارة.

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