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الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية بأخذ الحيطة والحذر والتجهيز لـ”لرّد سريع”

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الإثنين، الأجهزة الأمنية بأخذ الحيطة والحذر، ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع، والاستمرار في متابعة زخم العمليات التي أمّنت شهر رمضان.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني بحسب بيان لمكتب الكاظمي

واستمع الكاظمي في مستهل الاجتماع إلى “إيجاز أمني تقدّم به الوزراء والقادة الأمنيون، استعرضوا فيه سير العمليات الأمنية التي تتابع الخلايا الإرهابية وفلول تنظيم داعش المندحر، والقضاء على آخر أوكاره”.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء الأجهزة الأمنية المعنية والمكلّفة بالواجبات الميدانية بـ”أخذ الحيطة والحذر، ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع، والاستمرار في متابعة زخم العمليات التي أمّنت شهر رمضان”.

ووجّه أيضاً بـ”تكثيف الجهد الاستخباري، ومتابعة الجهود الناجحة التي أثمرت عن الإيقاع بالعصابات الإرهابية، وعصابات تداول المخدّرات، وتوجيه ضربات استباقية تحبط كل مخططات الإساءة للأمن والاستقرار التي يعمل عليها الإرهابيون”.

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