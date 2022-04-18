النزاهة: استقدام المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني الأسبق

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الأحد، عن صدور أمرٍ باستقدام المدير العام للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ الأسبق؛ لإلحاقه ضرراً جسيما بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها بحكم وظيفته.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته (المدى)، أن “أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، بحق المُتَّهم (المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني الأسبق) عن موضوعٍ جاء على إثر المُخالفات الحاصلة في المصرف الزراعي التعاوني – فرع النعمانيَّة في مُحافظة واسط”، مُبيّنةً أنَّ “المُخالفات شملت منح قروضٍ للفلاحين دون ضماناتٍ عقاريَّةٍ أو كفالاتٍ، والاعتماد على تنظيم كمبيالات فقط”.

وأضافت أنَّ “أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ صدر وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات”.

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