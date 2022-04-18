بتوجيه من السيد الغانمي ….

وزارة الهجرة توزع نحو (27) ألف حصة من مواد الإغاثة والاستمرار باستلام طلبات الحصول على المستمسكات الثبوتية في دهوك

بإشراف ومتابعة من وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي، تواصل فروع الوزارة توزيع مواد الإغاثة خارج وداخل مخيمات النازحين، حيث باشر فرع الوزارة في محافظة دهوك، بتوزيع مواد الإغاثة بين الأسر النازحة داخل المخيمات وخارجها، فضلا عن استقبال طلبات النازحين لاستحصال المستمسكات الثبوتية.

شملت مواد الإغاثة نحو 27 ألف حصة، توزعت في مخيم خانكي (1,366) سلة غذائية، و(4,094) سلة صحية، كما وشملت النازحين في مخيم شاريا بــ (2,449) سلة غذائية، و(7,347) سلة صحية، فيما شملت نازحي مخيم مامليان (170) سلة غذائية، و(510) سلة صحية، ونازحي مخيم الداودية بــ (497) سلة غذائية، و(1,491) سلة صحية، فضلا عن أن فرق الفرع الميدانية وزعت (8,950) سلة غذائية وصحية بين النازحين القاطنين خارج المخيمات في مركز قضاء زاخو، وناحيتي دركار، وزركاري، ومجمع ديربون .

فيما تستمر وحدة العلاقات في الفرع بالتنسيق مع وزارة الداخلية باستلام طلبات النازحين لغرض إصدار الثبوتيات الشخصية، إذ تم استلام (1,244) طلبا في قضاء زاخو .

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